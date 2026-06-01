김대중 전남광주특별시교육감 후보, 전남 동부권 표심 잡기 돌입···대전 폭발 사고 ‘조용한 유세’ 펼쳐

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“500만 메가시티·10만 인재 완성”

순천 신대·선월지구 선제적 학교 신설

이미지 확대 김대중 전남광주특별시교육감 후보가 유세차량에서 지지를 호소하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김대중 전남광주특별시교육감 후보가 유세차량에서 지지를 호소하고 있다.

이미지 확대 김대중 전남광주특별시교육감 후보가 순천지역 유권자들에게 신대·선월지구 학교 신설문제를 거론하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김대중 전남광주특별시교육감 후보가 순천지역 유권자들에게 신대·선월지구 학교 신설문제를 거론하고 있다.

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김대중 전남광주통합특별시교육감 후보가 1일 순천·여수·광양시 등 전남 동부권 일대를 아우르는 집중 유세에 나서며 본격적인 표심 잡기에 돌입했다. 김 후보는 이날 발생한 대전 한화에어로스페이스 폭발 사고 희생자들을 추모하는 뜻에서 확성기 사용과 로고송 방송을 전면 자제한 채 ‘조용한 유세’ 기조로 도민들과 직접 소통하는 진정성 있는 행보를 이어갔다.그는 이번 유세를 통해 전남과 광주를 잇는 500만 메가시티의 미래 경쟁력을 위해 임기 내 ‘10만 글로벌 인재 양성’ 프로젝트를 반드시 완성하겠다는 포부를 밝혔다. 인구 감소로 소멸 위기에 처한 농어촌 지역의 ‘작은 학교’를 살리기 위해 학교별 차별화된 특화 교육과정을 도입하는 등 아이들의 교육 선택권 대폭 확대도 약속했다.김 후보는 특히 인구가 지속적으로 유입돼 과밀학급 우려가 제기되는 순천 신대·선월지구를 콕 짚어 아이들의 안전하고 쾌적한 학습권을 보장하기 위해 행정적 절차를 앞당겨 선제적으로 학교 신설을 추진하겠다고 공약했다.그는 “위기의 전남 교육을 기회의 교육으로 바꾸는 ‘교육 대전환’을 반드시 이뤄내겠다”며 “안정적인 정책 추진과 확실한 변화를 위해 높은 지지율로 당선될 수 있도록 전남 도민과 동부권 시민 여러분께서 압도적인 힘을 모아달라”고 간곡히 호소했다.