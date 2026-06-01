김부겸, 선거 막판 필살기 ‘벽치기 유세’…바닥 민심 공략 총력전

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국힘 ‘박근혜 등판’에…金 개인기·인물론으로 응수

이미지 확대 벽치기 유세하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 1일 대구 북구 연경동 아파트단지 일대에서 유세하고 있다. 2026.6.1. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 벽치기 유세하는 김부겸 후보 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 1일 대구 북구 연경동 아파트단지 일대에서 유세하고 있다. 2026.6.1. 연합뉴스

이미지 확대 [수정본] 기념촬영하는 김부겸·우원식 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 우원식 전 국회의장이 1일 오전 대구 북구 팔달신시장에서 시민과 기념촬영하고 있다. 2026.6.1. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 [수정본] 기념촬영하는 김부겸·우원식 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 우원식 전 국회의장이 1일 오전 대구 북구 팔달신시장에서 시민과 기념촬영하고 있다. 2026.6.1. 뉴스1

세줄 요약 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 선거 막판 자신의 트레이드마크인 벽치기 유세를 앞세워 아파트 단지와 전통시장을 누볐다. 부동층과 바닥 민심을 직접 공략하며 지지를 끌어올리려는 전략이다. 벽치기 유세로 아파트·시장 집중 공략

부동층 바닥 민심 직접 접촉 총력전

국민의힘 견제와 대구 변화 필요성 강조

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 선거 막판 자신의 트레이드 마크인 ‘벽치기 유세’에 나서며 총력전에 나섰다. 아파트 단지와 전통시장을 집중 공략해 부동층 바닥 민심을 최대한 끌어오겠다는 의지로 풀이된다.1일 김 후보는 대구 달서구 두류네거리 출근길 아침 인사로 유세 일정을 시작한 뒤 북구 연경동과 동구 지묘동, 달서구 대곡동, 상인동, 월성동, 본리동 등에 있는 아파트 단지와 전통시장 등을 샅샅이 돌며 벽치기 유세를 펼쳤다. 유세 현장마다 시민들은 창문을 열고 손을 흔들거나 지나가던 발걸음을 멈추고 김 후보의 연설을 경청했다. 일부 시민들은 환호성과 박수로 응원을 보내기도 했다.김 후보는 이날 대구 관문시장을 찾아 “보수의 심장이라고 맨날 지켜주다가 대구가 얼마나 쪼그라들었나”라며 “국민의힘에 단호하게 회초리를 치시지 않으면 대구가 어려움에서 벗어날 수 없다”고 목소리를 높였다. 그러면서 “이번에 저를 한 번 써주신다면 장관으로, 총리로 일하면서 맺은 모든 인맥과 자산을 우리 아들딸들이 떠나지 않는 대구를 만드는 데 모든 걸 걸겠다”고 호소했다.이처럼 아파트 단지나 전통시장에서 10여 분가량 게릴라 방식으로 유세를 펼치는 벽치기 유세는 김 후보의 트레이드 마크로 자리 잡았다. 아파트 아래에서 베란다나 담벼락을 바라보며 혼자 연설하는 모습을 지켜본 주민들이 붙여 준 별칭이다. 김 후보는 벽치기 유세로 2016년 62.3%라는 높은 득표율로 민주당계(係) 정당 후보로는 사상 처음으로 대구에서 국회의원에 당선됐다.추경호 국민의힘 후보가 박근혜 전 대통령의 지원을 받아 세 결집에 나서자, 김 후보는 특유의 개인기와 인물론을 내세우며 유권자와 일일이 접촉하는 방식으로 응수한 것으로 풀이된다. 이번 선거 기간 대대적인 벽치기 유세는 처음이라는 게 김 후보 측의 설명이다.김 후보는 직접 체감하는 유세 현장 분위기를 묻는 취재진의 질문에 ‘격세지감’이라고 한마디로 답했다. 그는 “과거와는 비교할 수 없을 정도로 열기가 뜨겁다”며 “그동안 시민들이 (국민의힘에 대한 불만 등) 자기 마음을 표현할 기회가 없었는데, 이번에 저를 통해 그걸 표출하시려는 것 같다”고 했다.그의 유세를 지켜본 시민들도 변화를 강조했다. 택시 기사 전모(62)씨는 “그동안 무작정 보수 정당만 찍었는데 더 이상 이래선 대구가 살 수 없다는 생각에 김 후보를 지지하게 됐다”고 말했다.