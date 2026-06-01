李대통령 “망국적 부동산 불로소득 공화국 반드시 탈출”

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이미지 확대 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.28 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다. 2026.5.28

이미지 확대 서울 아파트 사진은 지난해 8월 서울 송파구 롯데월드타워 전망대에서 바라본 아파트의 모습.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 서울 아파트 사진은 지난해 8월 서울 송파구 롯데월드타워 전망대에서 바라본 아파트의 모습.

이지훈 기자

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이재명 대통령은 1일 “망국적인 부동산 불로소득 공화국은 반드시 탈출할 것”이라고 강조했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 부동산 탈세 근절을 위해 운영 중인 국세청 신고센터 신고가 이어지고 있다는 내용의 기사와 함께 “부동산 불법투기 탈세 이제는 안 된다”며 이같이 말했다.해당 기사가 인용한 국회 재정경제기획위원회 소속 차규근 조국혁신당 의원실 자료에 따르면 지난해 11월 국세청 신고센터 출범 이후 올해 3월 말까지 접수된 부동산 탈세 제보는 780건이다. 10건 가운데 8건 이상이 서울·경기·인천 등 수도권에 집중된 것으로 집계됐다.