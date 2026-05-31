강훈식, 캐나다 출국…60조원 잠수함 수주 막판 총력전

구글에서 서울신문 먼저 보기

“대통령 특사 자격으로 31일 캐나다 출국”

캐나다 잠수함 12척 도입…독일과 경쟁

이미지 확대 강훈식 대통령비서실장이 19일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 국회 특별감찰관 임명 절차 개시 재요청 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 강훈식 대통령비서실장이 19일 청와대 기자회견장에서 이재명 대통령의 국회 특별감찰관 임명 절차 개시 재요청 관련 브리핑을 하고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 출국하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 31일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

강 실장 페이스북 캡처 닫기 이미지 확대 보기 출국하는 강훈식 비서실장 강훈식 대통령 비서실장이 31일 전략경제협력 대통령 특사 자격으로 캐나다를 방문하기 위해 인천국제공항을 통해 출국하고 있다.

강 실장 페이스북 캡처

세줄 요약 강훈식 대통령 비서실장이 전략경제협력 특사 자격으로 캐나다에 출국해 60조원 규모 차세대 잠수함 수주 지원에 나섰다. 이번 방문에는 산업부와 외교부, 에너지·자원·첨단산업 기업도 동행하며 양국 협력 확대를 모색한다. 캐나다 특사 출국, 잠수함 수주 지원

60조원 규모 사업 놓고 한국·독일 경쟁

에너지·자원·공급망 협력 확대 추진

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

강훈식 대통령 비서실장이 60조원 규모의 캐나다 차세대 잠수함 수주를 위한 막판 총력전에 나섰다.강 실장은 31일 페이스북에 “전략경제협력 대통령 특사로서 캐나다로 출국한다”며 “이번 특사단에는 산업통상부, 외교부와 함께 에너지, 자원, 공급망, 첨단산업 분야 기업과 단체들이 함께 한다”고 밝혔다.그는 “지난 5월 8일 양국 정상 통화에서도 확인했듯 한·캐나다 관계는 경제, 에너지, 첨단산업 전반으로 빠르게 넓어지고 있다”며 “특히 중동 사태가 길어지는 상황에서 양국의 경제·산업 구조가 상호보완적이며 글로벌 중견국으로서 협력의 시너지가 매우 크다는 점을 실감하고 있다”고 설명했다.이어 “4개월 만의 두 번째 특사 방문인 만큼 에너지, 자원, 공급망, 첨단산업 분야에서 양국 간 전략적 협력을 확대할 수 있는 실질적인 성과를 거둘 수 있도록 최선을 다하겠다”고 덧붙였다.강 실장은 캐나다에서 열리는 ‘한국-캐나다 자원 안보 공급망 협력 포럼’에 참석할 예정인 것으로 알려졌다. 이 자리에서 강 실장은 캐나다 잠수함 수주를 위한 지원 사격에 나선다. 앞서 강 실장은 지난 1월에도 캐나다를 찾아 정부 설득에 나선 바 있다.캐나다 정부는 노후 잠수함을 대체할 신형 디젤 잠수함 12척을 도입하는 사업을 추진 중이다. 이를 놓고 한국과 독일이 경쟁하고 있다.