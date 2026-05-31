李대통령 “허위 댓글 세 번째 구속…인면수심도 유분수”

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경찰청 국수본, 사회적 참사 조롱 50대 구속

이미지 확대 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 수석보좌관회의 발언 이재명 대통령이 28일 청와대에서 열린 수석보좌관회의에서 발언하고 있다.

연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령이 허위 댓글로 세 번째 구속 사례가 나왔다며 강한 엄단 의지를 밝혔다. 세월호·이태원·여객기 참사 관련 허위 정보와 명예훼손 글을 반복한 50대 구속 기사에 반응하며, 피해자와 유족 입장에서 생각해야 한다고 강조했다. 허위 댓글 반복 구속 사례에 엄단 의지 표명

세월호·이태원·여객기 참사 관련 허위정보 지적

피해자·유족 입장 역지사지 필요성 강조

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이재명 대통령은 31일 허위 댓글과 관련해 “앞으로도 더 철저히 수사하고 엄단할 것”이라며 엄중한 처벌을 강조했다.이 대통령은 이날 엑스(X)에 “허위 댓글 세 번째 구속…인면수심도 유분수지 대체 왜 이러는 것일까”라며 글을 남겼다.이 대통령은 경찰청 국가수사본부가 세월호·이태원·여객기 참사 등과 관련해 추천 건의 허위 정보를 유포하고 희생자 및 유족에 관한 명예훼손 글 등을 반복해서 남긴 50대를 구속했다는 내용의 기사를 함께 게시하며 이처럼 밝혔다.이 대통령은 “자신의 가족이 그런 피해를 입었다고 생각해보자”며 “역지사지해야 하지 않나”라고 지적했다.앞서 이 대통령은 혐오 발언에 대해 “엄격한 조건하에 혐오 표현에 대해 처벌과 징벌 배상”을 하도록 검토할 필요가 있다고 제안하기도 했다.