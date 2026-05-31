“김관영도 민주당 사람” 송영길 발언에 이원택 측 반발…與 “당 돌아가는 사정 잘 몰라”

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이원택 선대위 “심각한 해당행위”

김관영 선대위 “전북도민의 마음”

조승래 “과정 확인하고 발언해야”

이미지 확대 발언하는 송영길 후보 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 지난 21일 더불어민주당 송영길 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보가 미추홀구 옛 시민회관 쉼터에서 열린 박찬대 인천시장 후보의 출정식에서 발언하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 발언하는 송영길 후보 6·3 지방선거 공식 선거운동 첫날인 지난 21일 더불어민주당 송영길 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보가 미추홀구 옛 시민회관 쉼터에서 열린 박찬대 인천시장 후보의 출정식에서 발언하고 있다.

이미지 확대 사전 투표하는 이원택·김관영 전북지사 후보 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 더불어민주당 이원택(왼쪽) 전북특별자치도지사 후보와 무소속 김관영 후보가 전주시내 사전투표소에서 투표하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 사전 투표하는 이원택·김관영 전북지사 후보 6·3 지방선거 사전투표 첫날인 29일 더불어민주당 이원택(왼쪽) 전북특별자치도지사 후보와 무소속 김관영 후보가 전주시내 사전투표소에서 투표하고 있다.

이미지 확대 조승래, 6ㆍ3 지방선거 관련 기자간담회 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 31일 국회에서 6ㆍ3 지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 조승래, 6ㆍ3 지방선거 관련 기자간담회 더불어민주당 조승래 총괄선거대책본부장이 31일 국회에서 6ㆍ3 지방선거 관련 기자간담회를 하고 있다.

세줄 요약 송영길 전 대표가 유튜브에서 김관영 무소속 후보를 민주당 사람이라 말하며 제명 결정의 부당성을 제기하자 전북지사 선거전이 흔들렸다. 이원택 캠프는 심각한 해당 행위라 비판했고, 김 후보 캠프는 도민의 마음이라며 옹호했으며, 당 지도부는 사정을 잘 모른다며 진화에 나섰다. 송영길, 김관영 민주당 사람 발언으로 논란 확산

이원택 캠프, 해당 행위 규정하며 강력 반발

민주당 지도부, 당 사정 몰라 선 긋기

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6·3지방선거를 사흘 앞둔 31일 전북지사 선거전이 치열해지면서 김관영 무소속 후보 관련 송영길 더불어민주당 인천 연수갑 국회의원 보궐선거 후보의 발언이 도마에 올랐다. 이원택 민주당 후보 캠프는 “심각한 해당 행위”라며 즉각 반발한 반면, 김 후보 캠프는 “전북 도민의 마음”이라며 송 전 대표의 발언을 옹호했다. 이에 당 지도부는 “당이 돌아가는 사정을 잘 모르시는 것 같다”고 선을 그었다.민주당 대표를 지낸 송 후보는 전날 한 유튜브 채널에서 “김관영 지사 제명 결정 과정이 전북도민의 분노를 불러왔다”며 “심판과 평가는 정치권이 아니라 도민들에게 맡겨야 한다”고 말했다.송 후보는 “김관영 (후보)는 이재명 대통령이 선택한 뛰어난 인물이고 결국 민주당 사람”이라면서 “물론 실수가 있었지만 이원택 후보와 관련된 사안은 당 지도부가 공정하게 처리하지 않았고, 그 점이 호남 민심의 반발을 키웠다”고 주장했다. 송 후보는 그간 여러 차례 김 지사 제명 결정의 부당성을 공개적으로 제기한 바 있다.본투표를 사흘 앞둔 상황이다 보니 양 캠프도 송 후보 발언에 민감하게 반응했다. 이 후보 선대위는 이날 논평을 내고 “송 후보가 김 후보를 두둔하며 민주당의 정당한 징계 결정을 비판한 것은 단순 의견 표명을 넘어 당의 원칙과 민주주의 질서를 훼손하는 심각한 해당 행위에 해당한다”고 비판했다.선대위는 “특히 송 후보가 ‘김관영도 실수했고 이원택도 똑같이 실수했다’, ‘김관영은 이재명 대통령이 선택한 사람’, ‘누가 돼도 민주당 사람’이라고 주장한 것은 사실관계에 대한 중대한 왜곡이자 당원과 도민을 혼란에 빠뜨리는 무책임한 정치적 선동”이라고 주장했다.그러자 김 후보 선대위도 입장문을 내고 이 후보 측을 비판했다. 김 후보 선대위는 “송 후보가 ‘당의 불공정한 결정에 대해 도민들이 분노하고 있다. 도민의 심판과 평가에 맡겨야 한다’고 한 말은 전북도민의 마음이 담겨 있는 것”이라며 “이 후보는 송 후보의 충언을 새기고 전북도민의 선택을 존중하라”고 촉구했다.이어 “송 후보는 2021년 20대 대선 후보 선출 당시 당내 수많은 반발에도 불구하고 이재명 후보를 옹호하고 지금의 국민주권 정부를 탄생시킨 일등 공신”이라며 “당시 이낙연 대표 특보를 지낸 이 후보는 그때 무엇을 했는지 과거를 돌아보라”고 지적했다.당 지도부는 송 후보 발언에 선을 그으며 진화에 나섰다. 민주당 총괄선거대책본부장을 맡고 있는 조승래 민주당 사무총장은 국회 기자간담회에서 “송 후보가 그동안 당을 떠나 있어서 당이 돌아가는 사정을 잘 모르시는 것 같다”며 “그런 말씀을 하실 때는 저간의 사정들을 확인하고 말씀했으면 좋겠다”고 지적했다. 그러면서 “김 후보가 원래 민주당 소속이라는 발언도 이해하기 어렵다”면서 “‘한때’라고 얘기하면 맞다”고 설명했다.조 사무총장은 “그러면 불법적 현금 살포 행위를 용인하자는 것이냐”면서 “그 과정에 대해서 아마도 당시에는 송 후보가 당과 관련돼서 제대로 이해하기 어려운 위치에 있었기 때문에 그렇게 생각한게 아닌가 싶다”고 강조했다.