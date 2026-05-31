박근혜, 1년 만에 서문시장 行…“추경호, 대구 경제 살릴 적임자”

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1년 만에 서문시장 찾아…朴 등장에 구름인파

朴 “서문시장, 보수의 상징” 각별한 애정

이미지 확대 박근혜 전 대통령과 추경호 국민의힘 대구시장 후보(왼쪽)가 31일 대구 중구 서문시장을 찾아 시민들에게 손을 흔들고 있다. 2026. 5. 31. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령과 추경호 국민의힘 대구시장 후보(왼쪽)가 31일 대구 중구 서문시장을 찾아 시민들에게 손을 흔들고 있다. 2026. 5. 31. 대구 민경석 기자

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 31일 대구 중구 서문시장을 방문한 뒤 취재진과 만나 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 31. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 31일 대구 중구 서문시장을 방문한 뒤 취재진과 만나 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 31. 대구 민경석 기자

세줄 요약 박근혜 전 대통령이 지방선거 사흘 전 대구 서문시장을 찾아 추경호 국민의힘 후보를 대구 경제를 살릴 적임자라고 치켜세웠다. 그는 국무조정실장과 경제부총리 경력을 언급하며 믿고 지지해 달라고 호소했고, 시민들은 박수를 보내며 환영했다. 1년 만의 서문시장 방문, 추경호 지지 발언

국무조정실장·경제부총리 경력 언급, 능력 강조

시민·상인 몰려 환영, 시장 일대 한때 혼잡

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박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 사흘 앞둔 31일 ‘보수 민심의 바로미터’로 통하는 대구 서문시장을 찾았다. 박 전 대통령을 “추경호 국민의힘 후보가 대구 경제를 살릴 적임자라고 믿는다”고 힘을 실었다.박 전 대통령은 이날 대구 중구 서문시장을 둘러본 뒤 취재진과 만나 “이번에는 정말 대구 경제를 살릴 수 있는 분이 시장이 돼야 한다고 생각한다”며 이같이 말했다. 그러면서 “여기 계신분들이 추 후보에게 압도적 지지를 보내주시면 대구 경제를 살려서 여러분께 보답해드릴 것이라 생각한다. 그러니 부디 믿고 지지해주시길 부탁드린다”고 강조했다.그는 이어 “(추 후보가) 국무조정실장을 할 때 저와 같이 호흡을 맞춰 일을 한 분이고, 그때 참 일을 잘하셨다”며 “그리고 그 후에 경제부총리도 역임을 하셨는데, 누구보다 경제 잘 살릴 수 있을것이라 생각한다”고 설명했다.박 전 대통령은 이날 오후 4시쯤 서문시장을 찾았다. 시장 일대는 1시간 전부터 박 전 대통령을 보기 위한 시민과 상인, 지지자들로 인산인해를 이뤘다.검정색 셔츠에 청바지 차림을 한 박 전 대통령이 차에서 내리자 시민들은 꽃다발을 건네고 “대통령, 박근혜”를 연호했다. 그가 시장 안으로 들어서자 취재진과 시민, 지지자, 경호인력 등이 뒤엉키면서 한때 통행이 마비되기도 했다.서문시장은 박 전 대통령에게 각별한 장소다. 정치적 고비가 있을 때마다 이곳을 찾았기 때문이다. 그가 마지막으로 서문시장을 찾은 건 공교롭게도 제21대 대선 직전이었던 지난해 5월 31일이다. 1년 만에 다시 이곳을 방문한 셈이다.박 전 대통령은 “시민 여러분을 뵈니 제가 몸이 조금 지쳐 있어도 힘이 다시 솟는 것 같다”며 “흔히 대구를 보수의 상징이라 부르지 않나. 저는 그중에서도 이 서문시장이야말로 보수의 상징적인 곳이라 생각한다”고 서문시장에 대한 각별한 애정을 드러냈다.