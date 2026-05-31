정인화 광양시장 후보, ‘시민 1인당 민생지원금 40만원 지급’ 공약 발표

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내년 상·하반기 20만원씩 2회 지급 추진

탄소중립 메가클러스터·전기차·반도체·프로야구장 유치 본격화

이미지 확대 정인화 광양시장 후보가 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 손을 굳게 잡고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정인화 광양시장 후보가 더불어민주당 정청래 총괄상임선대위원장, 민형배 전남광주통합특별시장 후보와 손을 굳게 잡고 있다.

이미지 확대 정인화 광양시장 후보와 정청래 총괄상임선대위원장 등이 유권자들에게 지지를 호소하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 정인화 광양시장 후보와 정청래 총괄상임선대위원장 등이 유권자들에게 지지를 호소하고 있다.

세줄 요약 정인화 광양시장 후보가 내년 상·하반기 각 20만원씩 총 40만원 민생지원금 지급과 함께 광양대전환 프로젝트를 발표했다. 금호동 탄소중립 메가클러스터, 전기차 공장 유치, K-반도체 특화도시, 스포츠 메가파크 시티, 신재생에너지 주민이익공유 모델을 추진했다. 시민 1인당 40만원 민생지원금 지급 공약

금호동 탄소중립 메가클러스터 조성 구상

전기차·반도체·관광 결합한 성장전략 제시

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더불어민주당 정인화 광양시장 후보가 시민 1인당 총 40만원 규모의 민생지원금 지급 계획과 함께 광양의 미래를 바꿀 ‘광양대전환 프로젝트’를 31일 전격 발표했다. 단순한 현금 지원에 머무르지 않고 민생 회복과 미래산업 육성, 일자리 창출, 주민소득 증대까지 함께 추진하는 종합 발전 전략이라는 점에서 눈길을 끈다.올해는 재정 여건상 지급이 어려워 내년 상반기와 하반기에 각각 20만원씩 총 40만원의 민생지원금을 지급한다는 방침이다.정 후보는 광양의 미래를 바꿀 핵심 성장전략도 함께 제시했다.가장 대표적인 사업은 ‘금호동 노후주택단지 탄소중립 메가클러스터 조성’이다. 재개발 사업을 넘어 금호동 노후주택단지를 미래 산업 중심지로 전환하는 국가전략 프로젝트다. 포스코 미래기술연구원과 탄소중립기술실증센터, 수소환원제철 연구기반, AI 제조혁신 산업을 집적해 대한민국 탄소중립 산업혁명의 중심도시를 만드는 것이 목표다.또 광양을 미래모빌리티 산업의 핵심 거점으로 육성하기 위한 완성형 전기차 생산공장 유치도 추진한다. 전기차 생산공장이 유치될 경우 수천 개의 일자리 창출과 함께 지역경제 전반에 큰 파급효과가 기대된다.반도체 산업 분야에서는 ‘광양 K-반도체 미래소재 특화도시’ 구축을 추진한다. 전력반도체와 첨단소재, 소부장 산업을 중심으로 RE100 기반 전력반도체 메가허브를 조성해 광양을 남부권 미래산업의 핵심 거점으로 육성한다는 계획이다.문화·관광 분야에서는 프로야구장 유치와 전남드래곤즈 축구전용구장 이전·신축을 통해 스포츠와 문화, 관광과 상권이 함께 살아나는 스포츠 메가파크 시티를 조성한다.이를 통해 산업도시 광양을 사람이 모이고 소비가 이뤄지는 체류형 문화관광도시로 발전시킨다는 구상이다.신재생에너지 분야에서는 주민이 직접 참여하고 혜택을 공유하는 사업 모델도 제시했다.영농형 태양광과 주차장형 태양광, 수상형 태양광, 풍력 등 신재생에너지 사업을 확대하고 주민 이익공유형 모델을 적극 도입해 시민 소득 증대와 탄소중립 전환을 동시에 추진한다는 계획이다.정 후보는 “광양은 포스코와 광양항, 국가산단, 이차전지 산업이라는 강력한 기반을 이미 갖춘 도시”라며 “이제 필요한 것은 민생을 챙기면서 미래산업을 키우고, 그 성과를 시민들에게 돌려드리는 실행력”이라고 밝혔다. 이어 “광양은 연습할 시간이 없다”며 “이재명 정부와 함께 광양의 미래를 바꾸고 시민이 행복한 광양을 반드시 만들겠다”고 강조했다.