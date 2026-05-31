박성준 “정원오 흐름 잡혔다…잔파도가 대세 못 바꿔”

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이인영 “예측 승리 범위 안에서 우세 유지”

“GTX·고가차도 참사, 사전투표 상승 요인”

이해식 “중도층, 정 후보 우세 흐름 보여”

이미지 확대 이인영 정원오캠프 상임선대위원장 기자간담회 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 이인영 상임선대위원장이 31일 국회에서 기자간담회를 열고 서울시장 선거 관련한 입장을 밝히고 있다. 왼쪽부터 김영호 공동선대위원장, 이 위원장, 이해식 총괄선대본부장, 박성준 전략메시지본부장. 2026.5.31 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이인영 정원오캠프 상임선대위원장 기자간담회 더불어민주당 정원오 서울시장 후보 캠프 이인영 상임선대위원장이 31일 국회에서 기자간담회를 열고 서울시장 선거 관련한 입장을 밝히고 있다. 왼쪽부터 김영호 공동선대위원장, 이 위원장, 이해식 총괄선대본부장, 박성준 전략메시지본부장. 2026.5.31 연합뉴스

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세줄 요약 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프는 사흘 앞둔 지방선거에서 오세훈 후보와의 격차가 유지되고 있다며 승리를 자신한다. 높은 사전투표율과 안전 이슈가 민주당에 유리하게 작용했고, 잔파도는 대세를 바꾸지 못한다고 강조한다. 사전투표율·안전 이슈로 민주당 우세 주장

박성준, 잔파도는 대세 못 바꾼다 강조

이해식, 적극 투표층·중도층 우세 분석

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6·3 지방선거 사흘을 앞둔 31일 정원오 더불어민주당 서울시장 후보 캠프는 오세훈 국민의힘 후보와의 경쟁에서 우세 흐름이 견조하게 유지하고 있다며 자신감을 드러냈다. 23.84%라는 높은 사전투표율은 안전에 대한 시민의 열망이 담긴 것으로 민주당에 유리한 구조라는 게 캠프 측 주장이다.정 후보 캠프 상임선거대책위원장을 맡고 있는 이인영 의원은 이날 국회 기자간담회에서 “승세는 굳어지고 있다고 판단한다”며 “, 그 외 특별한 이상 현상이 감지되지 않고 있다는 점에서 정 후보 우세가 견고하게 유지되고 있다”고 밝혔다.그는 높은 사전투표율 현상에 대해선 “최근 GTX(수도권광역급행철도) 삼성역 철근누락 사태나 서소문가 고가도로 붕괴 참사 등으로한다”고 분석했다.그러면서 “꾸준하게 보수층 결집 현상이 보였는데 삼성역 GTX 철근누락 사태와 서소문가 고가차도 붕괴 전후로에 들어왔고, 우리 후보 수치가 반등하는 것으로 봐서 상당한 영향을 미쳤다고 내부적으로 판단한다”고 설명했다.이 의원은 “지난 오세훈 10년에 대한 심판 기류 역시 강력하다”며 “이태원 참사, 한강버스, 강남 3공구 부실 공사, 서소문 고가 참사, 감사의 정원 등 지난 10년이 안전 불감을 비롯해 무책임하고 무능했다는 혹독한 비난에서 오 후보는 자유롭지 않다”고 비판했다.캠프 전략메시지본부장을 맡고 있는 박성준 의원은 “”면서 “중요한 것은 오세훈 (후보) 무능을 심판하고 정원오 (후보)가 일 하라는 것”이라고 말했다. 이어 “변화를 못했으니까, 무능하니까 변화를 일으켜달라는”며 “그 흐름이 한번도 변하지 않고 있다”고 했다.총괄선대본부장인 이해식 의원은 앞서 발표된 여론조사를 종합적으로 분석한 결과를 토대로 정 후보가 우세하다고 주장했다. 그는 “한데를 보이고 있고 그런 여론조사가 다수”라며 “ARS에서도 적극 투표층은 우위를 보이고 있다”고 말했다.이어 “전화면접조사 방식에서 중도층 민심 파악이 가능하다는 점을 고려하면 오 후보는 중도층에서 지지가 제약되고 있고, 중도층은 정 후보 우세가 뚜렷이 나타나는 흐름을 보이고 있다고 분석할 수 있다”고 했다.