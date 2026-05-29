김부겸·추경호, 사전투표 완료…“대구 바꿔야” vs “정권 견제”

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사전투표 첫날 부부 동반 투표

모두 투표 마친 뒤 “내가 적임자”

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(오른쪽)와 부인 이유미 씨가 29일 오전 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 같은 날 추경호 국민의힘 대구시장 후보(오른쪽)와 배우자 김희경 씨도 대구 수성구 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 투표를 마쳤다. 2026.5.29. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(오른쪽)와 부인 이유미 씨가 29일 오전 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표하고 있다. 같은 날 추경호 국민의힘 대구시장 후보(오른쪽)와 배우자 김희경 씨도 대구 수성구 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 투표를 마쳤다. 2026.5.29. 뉴스1

이미지 확대 사전투표 마친 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 29일 오전 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.5.29.뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 사전투표 마친 김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 29일 오전 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.5.29.뉴스1

이미지 확대 사전투표 마친 추경호 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 수성구 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.5.29. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 사전투표 마친 추경호 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 제9회 전국동시지방선거 사전투표 첫날인 29일 오전 대구 수성구 수성구의회에 마련된 범어1동 사전투표소에서 투표를 마친 뒤 취재진 질문에 답하고 있다. 2026.5.29. 뉴스1

세줄 요약 대구시장 선거에 나선 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 사전투표 첫날 부부와 함께 투표했다. 김 후보는 대구 변화를, 추 후보는 경제 회복과 정권 견제를 강조하며 막판 표심을 호소했다. 김부겸·추경호, 사전투표 뒤 막판 지지 호소

김 후보, 대구 변화와 정치 전환 필요성 강조

추 후보, 경제 살리기와 정권 견제 역할 약속

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6·3 지방선거 최대 격전지인 대구시장 선거에 나선 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 사전투표 첫날인 29일 부부 동반으로 투표한 뒤 막판 지지를 호소했다.김 후보는 이날 오전 9시 30분쯤 대구 수성구 고산2동 행정복지센터에 마련된 사전투표소에서 부인 이유미 여사와 함께 투표했다. 김 후보는 투표를 마친 뒤 기자들과 만나 “대구가 어떤 형태로든지 새로 일어날 수 있는 큰 계기를 만들어야 한다”며 “제 쓰임새를 절박한 대구 시민들께서 꼭 평가해 달라는 마음으로 기도하면서 투표했다”고 소감을 밝혔다.그는 이어 “이번에 김부겸을 찍어서 정치 변화가 오면 제게는 ‘여러분은 다시 일어설 수 있다’는 그런 확신이 있다”면서 “이번에는 확실히 ‘대구 변화가 되겠구나’라는 그런 확신이 생겼다”며 사전투표를 독려하기도 했다.선거 막바지 판세에 대해서는 자신감을 드러냈다. 김 후보는 “(추 후보와) 각축을 벌이고 있지만 ‘이번에야말로 바꿔야 되겠다는 열망, 에너지가 더 솟아나고 있다’고 확신한다”며 “선거 결과는 제가 이길 거라고 아주 넉넉하게 생각하고 있다. 이미 흐름은 제 쪽으로 잡힌 것 같다”고 했다.그는 박근혜 전 대통령의 국민의힘 후보 지원 유세에 대해선 별다른 의미를 부여하지 않았다. 김 후보는 “보수 정치가 그만큼 국민적인 신뢰를 받지 못하니까 박 전 대통령까지 모시고 나온 게 아닌가 그런 생각이 든다”고 했다.남은 기간 선거 전략으로는 “앞으로 2, 3일 동안은 그동안 시민들을 만나 뵙지 못한 지역을 다 다닐 작정”이라며 “거리 유세, 벽치기 유세 등을 끝나고 나면 전략 요충지역을 중심으로 대구를 다시 한번 순회할 것”이라고 설명했다.추 후보도 이날 오전 10시쯤 부인 김희경 여사와 함께 대구 수성구의회 1층에 마련된 범어1동 사전투표소를 찾아 투표를 마쳤다. 추 후보는 취재진에 “이제 본격적인 국민의 선택이 시작됐는데 후보자의 면면을 살펴봐 달라”며 “경제부총리 경험을 살려 대구 경제를 꼭 살리고 오만한 민주당 정권을 이겨서 견제하는 균형추 역할을 하겠다”고 약속했다.이번 지방선거에서 대구가 최대 격전지로 떠오를 만큼 이례적인 접전 승부가 펼쳐지는 데 대한 질문에는 “각종 여론조사를 보면 초접전 양상이지만 지금부터가 시작이라는 마음으로 한 표라도 더 얻기 위해 시민들을 찾아뵙고 대구시장 적임자임을 말씀드리면서 치열하게 뛸 것”이라고 답했다.보수 유권자들의 사전투표 참여율이 낮다는 지적에는 “사전투표를 하든, 본투표를 하든 유권자 본인의 여건에 따라 자유 선택에 의해 하면 될 문제”라며 “다만, 어느 경우든 국민의 소중한 한 표를 행사해 대한민국과 대구 미래를 결정해주시길 바란다”고 강조했다.추 후보는 또 “이번 선거는 대구 경제를 살릴 진정한 일꾼이 누구인지를 가린다는 점에서 굉장히 중요하다”며 “시민들께서 대구를 살릴 진정한 일꾼이 누구인지 현명하게 생각하시고 선택할 것으로 믿는다”고 당부했다.