정청래 “서울에서 꼭 이기고 싶다… 정원오 토론, 아무리 인색하게 평을 해도 베리굿”

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鄭 “서울에서 이기면 전국 이긴다”

정원오에 이어 하정우도 토론 호평

정원오 “여론조사 무관 박빙 승부될 것”

이미지 확대 (서울=뉴스1) 유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 중구 태평빌딩에 위치한 정원오 서울특별시장 후보 선거사무소에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 대화하고 있다. 뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 (서울=뉴스1) 유승관 기자 = 정청래 더불어민주당 대표와 정원오 더불어민주당 서울시장 후보가 29일 서울 중구 태평빌딩에 위치한 정원오 서울특별시장 후보 선거사무소에서 열린 서울 현장 중앙선거대책위원회의에서 대화하고 있다. 뉴스1

세줄 요약 정청래 더불어민주당 대표가 29일 사전투표를 마친 뒤 “서울에서 꼭 이기고 싶다”며 승리를 호소했다. 전날 서울시장 후보 토론에서 정원오 후보의 활약을 두고는 아무리 인색하게 평가해도 베리굿이라고 치켜세웠다. 정청래, 사전투표 뒤 서울 승리 의지 표명

정원오 토론 활약에 베리굿 평가

서울 이기면 전국 승리 강조

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정청래 더불어민주당 대표가 29일 6·3 지방선거 사전투표를 마친 뒤 “서울에서 꼭 이기고 싶다”는 열의를 드러냈다. 또한 전날 열린 서울시장 후보 토론회에서 정원오 민주당 후보의 활약을 두고 ‘베리굿’이라고 평가했다.정 대표는 이날 오전 자신의 지역구인 서울 마포구 성산2동 주민센터를 찾아 사전투표를 마쳤다. 투표를 마친 뒤 기자들을 만난 정 대표는 “투표는 총알보다 강하다고 했다”며 “투표하면 이긴다. 서울을 이기면 전국을 이긴다”고 강조했다.정 후보 또한 같은 날 오전 서울 중구 소공동 행정복합청사에서 사전투표를 했다. 정 후보는 “여론조사 결과와 무관하게 박빙 결과가 나올 것이라고 여러 달 전부터 예측했다”라며 “박빙 승부겠지만 새로운 에너지와 새로운 리더십에 대한 시민들의 요구가 이번 선거를 통해 드러날 것”이라고 했다.또한 전날 참여한 서울시장 후보 TV 토론에 관해서는 “최선을 다해서 준비한 내용으로 최선을 다해 임했다”라며 “선관위가 잡은 일정이라 시간을 조정할 수는 없었다. 다만 우려했던 대로 비방과 네거티브가 있어서 그런 부분은 안타깝게 생각한다”고 전했다.정 대표와 정 후보는 이후 서울 중구 태평빌딩에 위치한 정 후보의 선거사무소로 이동해 현장 중앙선거대책위원회 회의에 함께 참가했다. 이 자리에서 정 대표는 “이재명 대통령을 지지하신다면, 이재명 대통령에게 힘을 실어드려야겠다고 생각하시면 기호 1번 후보들에게 투표해 달라”고 호소했다.또한 전날 진행된 TV 토론을 놓고는 “어제 정 후보가 토론을 매우 잘해서 국민들께서 많이 보실 것”이라며 “아무리 인색하게, 보수적으로 평가해도 베리굿”이라고 했다. 한편 전날 진행된 부산 북갑 보궐선거 TV 토론에 참여한 하정우 민주당 후보에 대해서도 “하 후보의 역량이 이 정도였나 싶다”라며 “TV 토론이 아주 명품 토론이 됐다”고 덧붙였다.