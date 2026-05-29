한미, 다음달 2~3일 서울서 핵잠 후속 협의

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세줄 요약 한미가 다음달 2~3일 서울에서 정상회담 공동설명자료의 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 열었다. 양국은 핵추진잠수함 건조, 우라늄 농축, 사용후 핵연료 재처리 권한 확대 등 합의 이행 방안을 논의할 예정이다. 서울서 한미 안보 후속협의 발족 회의 예정

핵잠 건조·우라늄 권한 확대 등 이행 논의

정상 합의 세부 협상, 7개월 만에 본궤도

이미지 확대 미국 국무부 정무차관 만난 박윤주 외교부 1차관 박윤주 외교부 1차관(왼쪽)과 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관이 19일(현지시간) 미 워싱턴DC 국무부 청사에서 회담에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 2026.5.20 외교부 제공 닫기 이미지 확대 보기 미국 국무부 정무차관 만난 박윤주 외교부 1차관 박윤주 외교부 1차관(왼쪽)과 앨리슨 후커 미국 국무부 정무차관이 19일(현지시간) 미 워싱턴DC 국무부 청사에서 회담에 앞서 기념사진을 찍고 있다. 2026.5.20 외교부 제공

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한미가 다음달 2~3일 서울에서 핵추진잠수함 건조 등 정상 간 안보분야 합의 이행을 위한 협의를 진행한다.외교부는 29일 “한미 양국이 오는 2∼3일 서울에서 한미정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트) 안보 분야 후속조치 협의를 위한 발족 회의를 개최할 예정”이라고 밝혔다.한국 측에서는 박윤주 외교부 1차관, 청와대 국가안보실, 외교부, 국방부, 기후에너지부, 과기정통부, 산업통상부, 원자력안전위원회 등 관계자로 구성된 범정부 대표단이 참석한다. 미측에서는 앨리슨 후커 국무부 정무차관과 백악관 국가안보회의(NSC), 국무부, 에너지부, 전쟁부 등의 관계자로 구성된 대표단이 방한해 참석할 예정이다.양측은 한국의 핵잠 건조, 우라늄 농축 및 사용후 핵연료 재처리 권한 확대 등 지난해 10월 한미 정상회담에서 합의된 의제의 후속 협의를 이어나갈 것으로 보인다. 앞서 양국은 지난해 10월 경주 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의를 계기로 열린 한미 정상회담에서 조인트팩트시트 안보 분야 합의를 발표했다. 이후 약 7개월 만에 세부 사항을 논의하는 실무 협상 궤도에 오른 것이다.앞서 미측이 정부대표단 방한을 예고하면서 우리 정부는 6월 중순으로 예상해왔으나 일정을 조율하는 과정에서 시점이 앞당겨진 것으로 전해졌다.