민주-진보당, 울산시장 후보 김상욱으로 단일화

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이미지 확대 28일 울산 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱(왼쪽 두 번째), 진보당 김종훈(오른쪽 두 번째) 울산시장 후보가 김상욱 후보로의 단일화를 선언하고 함께 손을 잡고 인사하고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 28일 울산 중구 울산시선거관리위원회 앞에서 더불어민주당 김상욱(왼쪽 두 번째), 진보당 김종훈(오른쪽 두 번째) 울산시장 후보가 김상욱 후보로의 단일화를 선언하고 함께 손을 잡고 인사하고 있다. 연합뉴스

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6·3 지방선거 사전투표일을 하루 앞둔 28일 더불어민주당과 진보당이 여론조사 경선을 통해 울산시장 후보를 민주당 김상욱 후보로 단일화했다.이날 오후 양측은 울산시선관위 앞에서 공동 기자회견을 열고 경선 결과를 발표했다. 경선에서 패한 진보당 김종훈 후보는 결과에 승복하며 발표 직전 선관위에 후보 사퇴서를 제출했다.앞서 양측의 단일화는 순탄치 않았다. 지난 23~24일 진행된 기존 여론조사에서 김상욱 후보 측이 ‘역선택 방지조항 누락’을 문제 삼아 경선 중단을 선언하면서 파행 국면을 맞기도 했다.그러나 김종훈 후보가 상대 측의 재경선 제안을 전격 수용하면서 우여곡절 끝에 단일화가 타결됐다.