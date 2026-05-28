추경호 “지지층 빠르게 결집…민주당 정권에 대한 심판 심리 있어”

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신공항 문제 두고 “선거 사은품 아냐…‘물타기’ 말고 확약해야”

이미지 확대 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 28. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 수성구 범어동 국민의힘 대구시당사에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 28. 대구 민경석 기자

세줄 요약 추경호 국민의힘 대구시장 후보는 현장에서 지지층이 빠르게 결집하고 민주당 정권에 대한 심판·견제 심리가 커지고 있다고 말했다. 김부겸 후보의 회초리론은 득표 전략이라고 반박했고, TK 신공항은 국가재정 투입을 분명히 약속해야 한다고 강조했다. 지지층 빠른 결집과 심판 심리 확인

김부겸 회초리론, 득표 전략이라 반박

TK 신공항 국가재정 약속 촉구

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추경호 국민의힘 대구시장 후보는 28일 “빠른 속도로 지지층이 결집하고 더불어민주당 정권에 대한 심판, 견제 심리가 있다는 걸 현장에서 확인했다”며 자신감을 드러냈다. 이와 함께 “일 잘하고 유능한 경제 시장이 될 것”이라고 약속했다.추 후보는 이날 오후 대구 수성구 범어동에 있는 국민의힘 대구시당사에서 기자간담회를 열고 “한두 달 전만 하더라도 당에 대해 여러 비판적인 시각이 있었지만 이달 초부터 많은 분들이 선거에 꼭 이겨서 대구를 지켜달라는 말을 예외 없이 절절하게 해 주신다”며 이같이 말했다. 그러면서 “나라를 걱정하고 대구를 걱정하는 시민들이 ‘나라를 지켜달라’, ‘경제를 살려달라’고 당부했다”고 덧붙였다.김부겸 민주당 후보가 지역 경제 침체의 책임이 국민의힘에 있다며 변화를 강조하는 데 대해선 “일명 ‘회초리론’인데 국민의힘에 대한 비판 심리를 자극해 득표로 연결하려는 전략이라고 본다”며 “제가 정치를 한 10년 동안 문재인·이재명 정권이 6~7년을 집권했는데, 그때 장관과 총리를 지냈던 김 후보는 대구를 위해 무엇을 했나”라고 따져 물었다.이어 “(김 후보가 자신을) 회초리로 써달라고 하는데, 민주당 손에 회초리가 쥐어지면 어마무시한 몽둥이가 돼서 보수정당의 맥을 끊을 것”이라고 경고했다.추 후보는 대구·경북(TK) 신공항 건설 문제를 두고는 ‘사은품’, ‘물타기’ 등의 표현을 쓰며 민주당을 강도 높게 비판했다. 그는 “TK신공항은 대구·경북 미래를 위한 필수 국가사업이므로 (민주당이) 국가재정 투입과 관련한 법안 처리를 명확히 약속해야 한다”면서 “오늘 민주당 원내지도부가 왔고, 얼마 전엔 이재명 대통령도 다녀갔는데도 확실하게 약속하지 않고 모호한 태도를 보이고 있다”고 지적했다.그는 또 “(민주당이 주장한) 국가 지원이라는 것은 국가 재정 투입을 뜻하는데 자꾸 돈을 빌려서 하겠다고 물타기를 하지 말고 원내 지도부까지 왔으면 쐐기를 박고 가야 하는 것 아니냐”며 “그게 진정성 있는 것”이라고 꼬집었다.추 후보는 “국가 백년대계의 필수적인 사업을 선거 뒤에 사은품 나눠주듯 접근하는 건 시민들의 선택을 받겠다는 사람들의 자세가 아니다”라며 “여당이니까 뽑으면 다 해결하고 야당이 되면 해결 못한다는 갈라치기식의 사고는 잘못됐다”고 거듭 강조했다.