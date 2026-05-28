TK 신공항 놓고 맞붙은 김부겸·추경호…여야 원내지도부 총출동

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재원 조달·해법 놓고 격돌

金 ‘조기착공’ vs 秋‘국가전환’

이미지 확대 대구경북신공항 부지 찾은 김부겸·추경호 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 주민들과 만나고 있다. 이날 한병도 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표도 각 후보와 함께했다. 2026.5.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구경북신공항 부지 찾은 김부겸·추경호 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보(왼쪽)와 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 주민들과 만나고 있다. 이날 한병도 민주당 원내대표와 송언석 국민의힘 원내대표도 각 후보와 함께했다. 2026.5.28. 연합뉴스

이미지 확대 대구경북신공항 부지 찾은 한병도·김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 브리핑하고 있다. 2026.5.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구경북신공항 부지 찾은 한병도·김부겸 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 브리핑하고 있다. 2026.5.28. 연합뉴스

이미지 확대 대구경북신공항 부지 찾은 송언석·추경호 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 대구경북신공항 부지 관련 브리핑을 듣고 있다. 2026.5.28. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 대구경북신공항 부지 찾은 송언석·추경호 추경호 국민의힘 대구시장 후보가 28일 대구 군위군 대구경북신공항 부지를 찾아 대구경북신공항 부지 관련 브리핑을 듣고 있다. 2026.5.28. 연합뉴스

세줄 요약 대구·경북 TK 신공항이 6·3 지방선거 최대 쟁점으로 떠올랐다. 김부겸 후보는 정부·여당의 1조원 지원을 바탕으로 조기 착공을 약속했고, 추경호 후보는 사업 리스크를 이유로 국가 주도 전환을 주장했다. 여야 원내지도부도 현장을 찾아 힘을 보탰다. TK 신공항, 지방선거 최대 쟁점 부상

김부겸, 1조원 지원 바탕 조기 착공 공언

추경호, 국가 주도 전환 필요성 강조

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대구·경북(TK) 신공항 건설 사업이 6·3 지방선거 최대 격전지로 떠오른 대구의 승부처로 부상했다. 김부겸 더불어민주당 후보와 추경호 국민의힘 후보가 각각 원내지도부와 대구 군위군에 있는 신공항 예정지를 찾아 화력을 집중하면서다.김 후보는 정부·여당의 전폭적인 지원을 바탕으로 조기 착공을 공언했고, 추 후보는 국가 주도 사업 전환 구상을 밝혔다.김 후보는 28일 오전 대구 군위군 소보면 내의리 신공항 예정지를 찾아 재원 조달 방안과 구체적인 로드맵 등을 직접 브리핑한 뒤 중앙당과의 협의를 끝낸 1조 원 지원을 마중물 삼아 조기 착공을 하겠다는 계획을 밝혔다.이 자리에는 한병도 원내대표와 한정애 정책위의장, 복기왕 국회 국토교통위 간사, 국토교통부 차관 출신인 손명수 의원 등이 동행했다. 이들은 함께 참석한 신공항추진위원회 등에 집권 여당 차원의 적극적인 지원을 약속했다.김 후보는 “지난번에 정청래 대표도 와서 약속했지만 앞으로 입법을 책임질, 예산 도장을 확실히 찍어줄 원내대표와 정책위의장 이런 분들이 보증을 서려고 왔다”고 설명했다.그는 이어 추 후보를 비롯한 국민의힘이 TK 신공항 국가사업 전환을 주장하는 데 대해서는 비판적인 입장을 밝혔다. 김 후보는 “국민의힘이 여당일 때 사업이 한발짝도 못 나가다가 이재명 정부가 출범하자 국가사업으로 해달라는 건 억지”라며 “정 대표가 공공자금관리기금 5000억 원 지원을 약속했는데, 이 정도로 신속하게 재정지원을 약속하는데 국가가 책임지는 사업이 아니고 무엇이겠나”라고 반문했다.한 원내대표도 “저희가 그냥 온 게 아니다. 정책위의장은 하반기부터 예산을 챙기고, 저는 예산·법안을 통과시키는 사령탑”이라며 “후보께서 내려오라고 해서 집합했다”고 거들었다. 그러면서 “공자기금과 정부 특별지원금 1조 원을 투입해 확실히 사업을 추진하고 신공항 특별법 개정안도 요청에 맞게 최대한 수용해서 즉각 처리하겠다”고 덧붙였다.앞서 추 후보는 이날 송언석 원내대표와 정점식 정책위의장을 비롯해 주호영 총괄선대위원장, 이인선 대구시당위원장, 구자근 경북도당위원장, 강대식 의원 등과 신공항 예정지를 찾았다. 이들은 국가 주도 사업으로의 전환 등의 내용이 담긴 ‘대구경북통합신공항 건설을 위한 특별법 일부 개정 법률안’을 당론으로 채택해 하반기 국회에서 1호 법안으로 처리하자고 결의했다.추 후보는 김진열 군위군수 후보로부터 사업 개요를 설명받고 “오늘 단순히 TK 신공항 예정지에 온 게 아니다”라며 “신공항을 반드시 국가 주도 사업으로 완성하겠다는 우리 당의 강한 의지를 보여주는 매우 뜻깊은 일”이라고 강조했다.그는 이어 “현재 방식대로라면 대구시가 감당해야 할 금융 부담과 사업 리스크가 지나치게 크기 때문에 지난해 국정감사 때부터 줄곧 신공항의 국가 주도 사업 전환을 강하게 요구해왔다”고 설명했다.이와 함께 “이를 위한 법안도 이미 국민의힘 의원들이 발의했고 민주당과 정부만 결단하면 후반기 국회가 시작되는 6월에도 즉시 처리할 수 있는 사안”이라고 주장했다.송 원내대표도 “민주당과 이재명 대통령도 선거할 때만 TK 민심을 챙긴다는 식으로 하지 말라”며 “진정으로 대구·경북 발전을 위해 꼭 해야 하는 신공항이 추진될 수 있도록 재정 투입을 적극 검토해달라”고 목소리를 높였다.