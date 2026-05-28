대전 서구청장 진보 단일 후보에 민주당 전문학

조국혁신당 후보와 여론조사 진행해 후보 선정

6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 더불어민주당 전문학(오른쪽) 후보와 조국혁신당 유지곤 후보가 대전시의회에서 단일화 합의 기자회견을 하고 있다. 대전 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 6·3 지방선거를 일주일 앞둔 27일 더불어민주당 전문학(오른쪽) 후보와 조국혁신당 유지곤 후보가 대전시의회에서 단일화 합의 기자회견을 하고 있다. 대전 연합뉴스

세줄 요약 대전 서구청장 선거에서 진보 진영이 더불어민주당 전문학 후보로 단일화했다. 전문학 후보는 조국혁신당 유지곤 후보와의 결합을 발표하며 스마트 행정과 주민참여 확대를 핵심 정책으로 제시했다. 아울러 청년이 돌아오고 머무는 서구, 촘촘한 복지·돌봄 서구 등 5대 공약을 공개했다. 진보 진영, 민주당 전문학 후보로 단일화

혁신당 유지곤과 결합, 스마트 행정·주민참여 제시

서철모 후보 심판 호소, 5대 공약 발표

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6·3 지방선거 사전투표를 하루 앞두고 대전 서구청장에 출마한 진보 진영이 더불어민주당 후보로 단일화했다.전문학 민주당 서구청장 후보는 28일 대전시의회에서 유지곤 조국혁신당 후보와의 단일화를 발표했다. 전 후보는 “민주당과 혁신당이 하나로 뭉쳤다”면서 “단순한 정치적 결합을 넘어 서구의 패러다임을 바꾸는 융합으로, 유 후보가 제시한 스마트 행정과 주민참여 확대 등은 이제 전문학 정책의 핵심 이정표가 될 것”이라고 밝혔다.그는 “서철모 국민의힘 후보에게 서구의 미래를 다시 맡기는 퇴행을 단호히 거부한다”며 “4년의 실패와 비리 의혹으로 얼룩진 후보에 대한 심판, 구민 여러분께서 내려주실 것”이라고 강조했다.그러면서 청년이 돌아오고 머무는, 단 한 사람도 소외되지 않는 촘촘한 복지·돌봄 서구 등 5대 공약을 발표했다. 양 당은 전날 구민 1000명을 대상으로 통신사 안심번호를 이용한 ARS 조사 방식으로 단일화를 위한 여론조사를 진행해 이날 단일 후보를 발표했다.서 후보 캠프는 전날 단일화 발표에 “이미 단일화를 협의해 왔다면서 26일 진행된 후보 토론회 녹화에서 벌인 공방은 ‘짜고 치는 고스톱’이었다”고 비판했다. 국민의힘 대전시당도 논평을 통해 “금품 수수 요구로 실형을 선고받았던 인물과 스스로 신념과 정체성을 내려놓은 채 권력 계산에 올라탄 정치 세력이 손을 잡았다”며 “서구의 미래를 위한 결정이 아니라 정치적 이득을 위한 다급한 야합”이라고 직격했다.