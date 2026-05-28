오세훈, 사흘째 서소문 현장 방문…오늘 ‘단판 TV토론회’

선거운동 중단 3일차
서소문 사고 현장 방문
국토부 장관에 협조 요청
“신속 개통하되 안전 관리” 당부
오후 11시 서울시장 TV토론회
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서소문 고가 사고 현장 찾은 오세훈 후보
국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 28일 서울 서대문구 서소문 고가차도 붕괴 사고 현장을 찾아 관계자들과 대화하고 있다. 연합뉴스
6·3 지방선거 오세훈 국민의힘 서울시장 후보는 28일 서울 서대문구 서소문 고가 철거 사고 현장을 다시 한번 점검했다. 지난 26일 사고 발생 직후 선거 운동을 전면 중단한 오 후보는 사흘째 현장을 찾고 있다.
오 후보는 이날 오전 9시쯤 현장을 방문해 김성보 서울시장 권한대행(행정2부시장)과 사고 수습 상황을 점검했다. 같은 시각 현장을 방문한 김윤덕 국토교통부 장관에게도 정부 차원의 적극적인 협조를 당부했다.
특히 오 후보는 철도 위 낙하물로 시민들의 교통 불편이 이어지는 것과 관련해 “신속하게 개통하되, 철거 현장을 안전하게 관리해 달라”고 당부했다.
이새날 서울시의원 “한강해치카 인기 운행… 압구정선착장 접근성 높이며 시민 호응 이어져”
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 일대에서 운행 중인 ‘한강해치카’가 시민들의 큰 호응 속에 한강버스 압구정선착장의 접근성을 획기적으로 개선하고 있다고 밝혔다. ‘한강해치카’는 압구정선착장과 서울웨이브, 무지개분수 일대를 순환하는 친환경 관람형 이동 수단으로, 현재 시민 누구나 무료로 이용할 수 있다. 특히 신사나들목과 압구정선착장 간의 이동 편의성을 대폭 높이면서, 한강공원을 찾는 방문객들의 이용 만족도를 이끌어내는 데 핵심적인 역할을 하고 있다는 평가다. 이번 해치카 운행은 평소 한강공원 접근성 개선과 시민 이동 편의 확대의 필요성을 지속적으로 제안해 온 이 의원의 의견이 반영돼 추진된 것으로 알려졌다. 실제 운행이 시작된 지 한달이 지난 현재, 시민들의 이용률과 만족도가 꾸준히 증가하며 한강 대표 이동 서비스로 자리 잡고 있다. 특히 한강버스 압구정 선착장을 이용하려는 시민들과 잠원한강공원 내 서울형 키즈카페를 찾는 가족 단위 방문객들에게 큰 인기를 끌고 있다. 아이들과 함께 한강을 찾은 부모들은 물론, 압구정과 반포를 오가는 시민들까지 폭넓게 이용하며 한강공원 내 새로운 명소이자 편의 서비스로
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사흘째 선거운동을 중단한 오 후보는 이날 오후 11시 처음이자 마지막인 서울시장 후보 TV토론회에 참석한다. 오 후보는 선거 내내 정원오 더불어민주당 후보에게 여러 차례의 토론회를 요구했으나 정 후보 측이 이를 수용하지 않았다. 결국 사전투표(29~30일)를 불과 7시간여 앞둔 이날 늦은 밤 법정 토론회 1회만 진행하게 됐다.
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