“나무호, 이란 순항미사일에 피격”

잔해서 이란 제조사 추정 각인 나와

이미지 확대 외교부가 공개한 나무호 타격 비행체의 ‘제조사 TEM 각인’.

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세줄 요약 정부는 호르무즈 해협에 정박한 HMM 유조선 나무호가 이란산 누르 계열 대함 순항미사일에 피격된 것으로 조사됐다고 발표했다. 이란 대사는 개입을 부인했고, 정부는 고의성은 확인되지 않는다며 외교 경로로 대응하겠다고 했다. 정부, 나무호 피격 원인 이란산 미사일 결론

탄두·엔진 잔해·도색 색상 등 근거 제시

이란 대사 초치, 개입 부인 속 외교 대응

2026-05-28 1면

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정부는 호르무즈 해협에 정박 중이던 HMM 유조선 나무호가 이란의 대함 순항미사일 ‘누르’에 피격된 것으로 조사됐다고 27일 밝혔다. 공격 주체가 이란이라고 사실상 결론 내린 것이다. 다만 정부는 이란의 고의성에 대해서는 “확인할 수 없다”며 신중한 입장을 보였다. 사이드 쿠제치 주한 이란대사는 “개입한 게 없다”며 전면 부인했다.박윤주 외교부 1차관은 이날 외교부 청사에서 브리핑을 열고 이 같은 내용의 정부 조사 결과를 발표했다. 박 차관은 “기술분석 결과 (나무호를 공격한 비행체는) 이란에서 개발된 누르 계열 대함 미사일일 가능성이 높은 것으로 결론을 내렸다”고 말했다.정부는 탄두의 형태, 기체 잔해물 색상 등을 토대로 조사를 진행했다. 조사 결과 당국이 수거한 엔진 잔해는 이란산 터보 제트 엔진 톨루(Toloue)-4와 유사했다. 또 기체 잔해물은 하늘색으로 도색돼 있는데 이는 누르 계열의 도장 및 색상과 같았다. ﻿부품에서는 이란 제조사로 추정되는 각인도 확인됐다.박 차관은 “전자기판 잔해물은 약 20~30년 전 생산된 것으로 추정된다”며 “생산 연도 고려 시 구형인 누르 미사일일 가능성이 높은 것으로 판단된다”고 설명했다.나무호를 공격한 첫 번째 탄두는 불발됐으며 두 번째 탄두는 정상적으로 기폭된 것으로 조사됐다. 정부는 당시 나무호의 위치와 이란 내륙의 거리가 90~100㎞였다는 점을 고려하면 미사일이 6~7분가량 비행한 것으로 추정했다. 다만 정확한 발사 원점을 확인하지는 못했다.정부는 이날 이란으로 사실상 공격 주체를 특정하면서도 공개적으로 유감을 표명하거나 사과를 요구하지는 않았다. 호르무즈 해협에 있는 25척의 국내 선박의 통항 문제를 두고 이란 당국과 계속 협의 중인 만큼 수위를 조절한 것으로 분석된다. 또 중국이나 프랑스 등 이란의 공격을 받은 다른 나라들 역시 주체를 특정하지 않고 대응을 자제했다는 점도 고려한 것으로 보인다.박 차관은 “여러 증거가 이란으로 향하고 있다”면서도 “고의성은 주관적인 영역과 관련돼 있기 때문에 그쪽에서 인정하지 않는 한 고의성 자체를 파악한다는 것은 굉장히 어려운 것으로 보고 있다”고 말했다. 이어 “강한 유감이나 사과 요구 자체에 대해서는 외교 경로를 통해서 할 것이기 때문에 그게 더 효과적인 방법이라고 생각한다”고 부연했다.외교부는 발표 직후 쿠제치 대사를 외교부 청사로 초치해 항의와 함께 재발 방지 대책을 요구했다. 쿠제치 대사는 나무호 피해에 대해 유감을 표명하면서도 “개입한 적 없다”며 부인했다.지난 2월 이란 전쟁이 발발한 이후 호르무즈 해협에 묶여 있던 나무호에 지난 4일 강한 충격과 함께 화재가 발생했다. 큰 피해는 없었지만 선원 24명 중 1명이 부상을 당해 치료를 받았다. 사고 이후 정부는 현지에 무기체계 전문가를 파견해 초기 조사를 벌였다.외교부는 지난 10일 미상의 비행체 2기가 나무호 선미 좌현 평형수 탱크 외판을 약 1분 간격으로 타격했다는 정부합동 조사 결과를 발표했다. 또 같은 날 쿠제치 대사를 불러 사고 조사 결과를 설명했다. 이후 정부는 지난 15일 현장에서 수거했던 비행체 잔해를 한국으로 들여와 국내에서 조사를 이어 갔다. 당국은 공격 주체로 이란을 유력하게 보고 조사를 진행해 왔다.