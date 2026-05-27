정희선 신대지구 통합특별시의원 후보, 김기표 의원에 ‘외국인학교부지·의료부지 위치 재배치’ 직접 제안

정 후보 “15년째 방치된 외국인학교부지, 이제는 현실적으로 다시 봐야”

이미지 확대 더불어민주당 순천 신대지구 전남광주통합특별시의원 정희선 후보가 김기표(부천시을) 국회의원에게 ‘신대 외국인학교부지·의료부지 위치 재배치 제안서’를 전달하고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 순천 신대지구 전남광주통합특별시의원 정희선 후보가 김기표(부천시을) 국회의원에게 ‘신대 외국인학교부지·의료부지 위치 재배치 제안서’를 전달하고 있다.

세줄 요약 정희선 신대지구 통합특별시의원 후보가 김기표 의원을 만나 15년째 방치된 외국인학교부지와 의료부지의 위치 재배치를 제안했다. 외곽의 큰 학교부지는 의료시설로, 주거지 안의 의료부지는 학교부지로 바꾸자는 내용이다. 정희선 후보, 신대지구 부지 재배치 제안

방치된 외국인학교부지 의료시설 활용 주장

주거지 의료부지 학교부지 전환 검토 촉구

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“15년째 방치된 땅, 이제는 바꿔야죠.”더불어민주당 순천 신대지구 전남광주통합특별시의원 정희선 후보가 같은 당 김기표(부천시을) 국회의원을 만나 ‘신대 외국인학교부지·의료부지 위치 재배치 제안서’를 전달해 관심을 끌고 있다.27일 신대지구 지원유세를 위해 현장을 찾은 김 의원에게 정 후보는 “15년째 방치된 3만여 평 규모의 외국인학교부지를 이제는 현실적으로 다시 봐야 한다”며 지역 현안을 설명했다.정 후보는 “외국인학교부지는 외곽에 크게 비어 있고, 의료부지는 주거밀집지역의 작은 부지에 계획돼 있다”며 “주민 입장에서 보면 너무 비효율적이다”고 설명했다. 이어 “외국인학교부지는 대학병원·의료시설 중심으로 활용하고, 현재 의료부지는 학교부지로 전환하는 방향을 검토해야 한다”고 제안했다.그는 특히 “정치는 어려운 말보다 주민들이 실제 불편한 걸 먼저 해결해야 한다”며 “아이 키우는 엄마의 눈으로 보면 답은 생각보다 단순하다”고 강조했다.지역에서는 이번 제안이 기존 정치권의 형식적인 접근보다 생활밀착형 문제 해결에 집중했다는 점에서 정치 신인다운 당돌함과 ‘신대 똑순이’ 이미지를 동시에 보여줬다는 평가를 하고 있다.