김부겸 “국힘 정신 차리려면 저를 선택해야…민주당 강경 목소리 제어할 것”

보수 텃밭 대구서 ‘인물 쓰임새’ 전면 부각

국힘 ‘박근혜 소환’에…“바람직 하지 않아”

朴 향해선 “허락하면 인사드릴 것…예의 차원”

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 27일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 27. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 27일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 2026. 5. 27. 대구 민경석 기자

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 27일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보가 27일 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 취재진의 질문에 답하고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

세줄 요약 김부겸 대구시장 후보, 국민의힘을 정신 차리게 하려면 자신을 선택해야 한다고 호소, 민주당 강경 목소리 제어와 대구 민주당 시장의 정치적 의미를 강조했다. 박근혜 전 대통령 소환, 신공항 국가책무, 안보 공방에도 입장을 밝혔다. 국민의힘 변화 위해 자신 선택 호소

민주당 강경 목소리 제어 가능성 강조

박근혜 소환·신공항 논란에 입장 표명

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김부겸 더불어민주당 대구시장 후보는 27일 “국민의힘을 정신 차리게 하려면 저를 꼭 선택해서 써주셔야 한다”고 호소했다. ‘보수의 심장’이라 불릴 정도로 보수세가 강한 대구에서 민주당 소속 시장이 탄생하는 것 자체로 정치적 의미가 크다는 점을 강조한 발언으로 풀이된다.김 후보는 이날 오후 대구 달서구 두류동에 있는 선거사무소에서 기자간담회를 열고 “출마를 선언할 때 말씀드린 것처럼 저를 뽑으면 국민의힘 지도부가 책임을 지고, 건강한 보수로 다시 태어날 수 있다고 본다”며 이같이 말했다.그는 이어 “김부겸을 뽑으면 대구 시민들이 우려하는 민주당의 강경한 목소리를 일부 제어할 수 있다”면서 “이른바 (조작기소)특검법이 전국을 흔들어놓았을 때 ‘신중하지 않으면 큰일 난다’고 말씀드렸더니 금방 대통령이나 당 지도부가 받아들인 것을 보면, 제가 당선되면 민주당 대구시장이 갖는 정치적 무게가 얼마나 크겠나”라고 강조했다.김 후보는 또 국민의힘이 박근혜 전 대통령을 선거에 소환하는 데 대해 “전직 대통령을 자꾸 현실 정치판에 소환하는 건 바람직하지 못하다고 본다”고 지적했다. 그러면서 “그럼에도 아직도 그분(박 전 대통령)이 허락만 하시면 찾아뵙고 인사 드리려 한다. 대구시장 후보로서 대구에 사는 전직 대통령을 찾아뵈려 하는 건 당연한 도리이고 예의이기 때문”이라고 강조했다.선거가 막바지에 이르면서 각종 여론조사에서 엎치락뒤치락하는 데 대한 질문에는 “전화 면접 방식의 조사에서는 일관되게 제가 앞서고 있고, ARS 조사에서는 추 후보가 앞서는 엇갈린 결과가 나오는데 아무래도 조직이 강한 쪽이 ARS를 잘 활용하는 것 같다”며 “저는 처음부터 끝까지 ‘이번에는 김부겸의 쓰임새를 보고 판단해달라’고 말하고 있다”고 답했다.대구·경북신공항 건설 사업을 ‘국가 주도 사업’으로 전환해야 한다는 추경호 국민의힘 후보의 주장에 대한 입장을 묻는 말에 김 후보는 “정부가 ‘우리는 모릅니다’하고 나자빠지기 딱 좋은 논리”라며 “저는 그래서 국가 지원 의무를 대폭 늘리는 방식으로 법을 개정해서 사업 주체는 대구시가 되더라도 국가의 책무를 분명히 못 박겠다는 것”이라고 설명했다.김 후보는 TV 토론회에서 나온 ‘주적’ 공방에 대한 취재진의 질문에 “추 후보께서도 속으로는 좀 뜬금없다고 생각하지 않았겠나”라며 “아버님이 평생 군에 몸담으셨던 분인데 제 안보관을 의심하는 것은 있을 수 없는 일”이라고 선을 그었다. 이어 “대구 경제를 어떻게 살릴지 고민해야 할 자리에서 (이런 이념 검증은) 핀트가 맞지 않는 이야기였다”고 지적했다.