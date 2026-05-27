최대호, “주권자의 한 표가 안양의 100년 미래 바꾼다”…사전투표 독려

세줄 요약 최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 29~30일 사전투표를 앞두고 시민 참여를 독려했다. 그는 이번 선거가 안양의 100년 미래를 결정할 분수령이라며, 검증된 후보가 중단 없는 발전을 이어가야 한다고 강조했다. 사전투표 앞두고 시민 참여 독려

안양 100년 미래 결정 분수령 강조

검증된 후보 통한 연속 발전 주장

이미지 확대 최대호 민주당 안양시장 후보. 최대호 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 최대호 민주당 안양시장 후보. 최대호 캠프 제공

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최대호 더불어민주당 안양시장 후보가 오는 29~30일 이틀 동안 진행되는 제9회 전국동시지방선거 사전투표를 앞두고 시민의 투표 참여를 독려했다. 본투표는 다음 달 3일 실시된다.최 후보는 27일 “이번 선거는 안양시 100년 미래를 결정지을 중대한 분수령”이라며 “유권자의 소중한 한 표가 ‘시민주권시대 안양’을 여는 첫 단추가 될 것”이라고 밝혔다.그는 “성과와 실력으로 검증된 후보가 시장이 돼야 중단 없는 안양의 발전을 이어갈 수 있다”고 강조했다.아울러 “안양의 미래 성장동력은 광역교통망 완성과 국철 지하화, 박달스마트시티 조성, 평촌신도시 사업성 강화와 신속 추진 등을 역점 추진해온 최대호가 구축하겠다”며 “그 시작의 출발점은 압도적인 사전투표가 될 것”이라고 덧붙였다.지난 2022년 6월 1일 실시된 제8회 지방선거에서 안양 지역 사전투표율은 22.5%로 집계됐다.