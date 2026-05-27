초대 영종구청장은 누구?…민주 손화정·국힘 김정헌 ‘박빙’·조국 안광호 ‘추격’

세줄 요약 인천 영종구 초대 구청장 선거가 더불어민주당 손화정, 국민의힘 김정헌, 조국혁신당 안광호의 3파전으로 치러진다. 최근 조사에서는 손 후보 42.0%, 김 후보 39.6%로 오차범위 내 접전이며, 교통·의료·생활 인프라 확충이 최대 쟁점이다. 초대 영종구청장 선거, 손·김 2강 안 후보 추격

교통·의료·생활 인프라 확충이 최대 쟁점

공항경제권·개발 전략 놓고 막판 표심 경쟁

이미지 확대 왼쪽부터 더불어민주당 손화정 후보, 국민의힘 김정헌 후보, 조국혁신당 안광호 후보. 닫기 이미지 확대 보기 왼쪽부터 더불어민주당 손화정 후보, 국민의힘 김정헌 후보, 조국혁신당 안광호 후보.

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오는 7월 1일 출범하는 인천 영종구의 초대 구청장 선거가 선두권의 초박빙 승부로 펼쳐지고 있다.27일 인천 정가에 따르면 영종구청장 선거는 더불어민주당 손화정 후보, 국민의힘 김정헌 후보, 조국혁신당 안광호 후보 간 3파전으로 치러진다.최근 여론조사 결과는 손 후보와 김 후보가 2강 체제를 구축하고 안 후보가 뒤를 쫓는 형국이다.경기일보 의뢰로 조원씨앤아이가 최근 영종도 거주 만 18세 이상 남녀 500명을 대상으로 조사한 결과 손 후보는 42.0%, 김 후보는 39.6%를 기록해 오차범위 내 접전을 벌였다. 안 후보는 6.6%였다. 표본오차는 95% 신뢰수준에 ±4.4%포인트다.이번 선거 최대 쟁점은 교통과 의료, 생활 인프라 확충이다. 영종구는 기존 중구에서 영종도를 비롯한 섬 지역이 떨어져 나와 독립하는 자치구다. 이 때문에 서울 접근성 개선, 대중교통 확충, 종합병원 설립 등을 책임질 후보가 유리할 전망이다.세 후보 모두 교통·의료·공항경제권을 핵심 의제로 내세우고 있지만 접근 방식과 전략은 갈린다. 청와대 행정관 출신의 손 후보는 ‘변화와 중앙정부 협력’을, 현직 중구청장인 김 후보는 ‘행정 안정성과 개발 추진력’을, 인천시 고위 공무원이었던 안 후보는 ‘정책 전문성과 생활밀착 개혁’을 각각 전면에 내세우고 있다.인천국제공항을 품은 지역인 만큼 ‘공항 운영사 통합’에 대해서는 세 후보 모두 ‘반대’ 입장이다.영종은 전통적으로 보수와 진보 성향이 혼재된 지역으로 분류된다. 실제 최근 주요 선거 결과를 보면 2022년 지방선거에서는 국민의힘이 우세를 보이며 김 후보가 중구청장에 당선됐지만, 2024년 총선에서는 여야가 초접전을 벌였다. 이어 2025년 대선에서는 민주당 후보가 영종 지역에서 상대적으로 높은 득표율을 기록했다.정치권은 초대 구청장이 향후 도시 개발과 행정 체계의 방향을 사실상 결정짓게 되는 만큼 선거 막판까지 치열한 표심 경쟁이 이어질 것으로 전망했다.