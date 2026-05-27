“이곳서 60년 살았는데 대통령 온 건 처음”…부산 찾은 李대통령 ‘환대’

이 대통령 부부, 남항시장 방문

시민들 “반가워서 소름 끼쳐”

이미지 확대 바다의 날 기념식 참석한 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 대화하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 바다의 날 기념식 참석한 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 부산 영도구에서 열린 제31회 바다의 날 기념식에서 대화하고 있다.

부산 연합뉴스

세줄 요약 이재명 대통령과 김혜경 여사가 부산 남항시장을 찾아 상인·시민들과 인사를 나누고, 양파 가격과 시장 경기, 관광객 유치 필요성 등을 들었다. 전날에는 자갈치시장에서 해산물을 온누리상품권으로 직접 구매하며 현장 행보를 이어갔다. 남항시장 찾은 대통령 부부, 환영 인파 속 소통

양파 가격·시장 침체 우려 청취, 관광객 유치 공감

전날 자갈치시장서 해산물 직접 구매 행보

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“이곳에서 60년을 살았는데 대통령이 온 건 처음이에요.”이재명 대통령과 김혜경 여사가 27일 제31회 바다의 날 기념식 참석 후 남항시장을 찾자 한 시민이 이렇게 말하며 반가워했다고 강유정 수석대변인이 전했다.시장을 찾은 이 대통령 부부에게 상인들과 시민들은 반가워하며 환영 인사를 건넸다. 이 대통령과 악수한 한 할머니는 “실제로 보니 대통령이 너무 예쁘다”고 말했고 또 다른 시민은 “반가워서 소름이 끼친다”고 이야기하기도 했다.이 대통령은 상인들의 애로사항을 듣기도 했다. 이 대통령은 양파 한 봉지를 구매하며 “올해 양파 풍작이라 가격이 많이 싸지 않느냐”고 묻자 상인은 “안 그래도 너무 싸서 걱정”이라고 답했다. 이 대통령과 함께 점심식사를 한 상인회장은 최근 인구가 줄어 예전만큼 장사가 쉽지 않다며 외국인 관광객이 더 많이 찾는 시장이 되었으면 좋겠다고 이야기했고 이 대통령은 이 이야기에 공감했다고 강 수석대변인이 전했다.이 대통령은 좌판에서 민들레를 팔고 있던 한 어르신 앞에 쪼그리고 앉아 “한 바구니에 얼마인가”라고 묻고 “3000원”이라는 답을 듣자 5000원어치를 구매하는 등 정겹게 대화를 나누기도 했다. 김 여사가 어르신에게 민들레 조리법을 물어보자 이 대통령은 웃으며 그냥 생으로 먹어도 된다고 이야기해 주변에 모여 있던 시민들이 웃음을 터뜨렸다고 한다.이 대통령 부부는 전날 저녁엔 자갈치시장을 찾았다. 이 대통령 부부는 각 점포를 둘러보며 자연산 돌멍게를 비롯해 한치, 갑오징어, 타이거 새우, 해삼, 자연산 전복과 독도 새우 등을 온누리상품권으로 직접 구매하기도 했다.