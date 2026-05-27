李대통령 “수서역 사고 수습에 만전 기해야”

이미지 확대 이재명 대통령, 세계유산위원회 준비 보고회 발언 이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다.

부산 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령, 세계유산위원회 준비 보고회 발언 이재명 대통령이 27일 부산 해운대구에서 열린 제48차 유네스코 세계유산위원회 개최 준비 현황 보고회에서 발언하고 있다.

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이재명 대통령은 27일 서울 강남구 수서역 인근 공사 현장에서 발생한 매몰 사고를 보고받고 사고로 인해 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 부상자 치료와 안전한 사고 수습에 만전을 기하라고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.이 대통령은 “집중 호우기를 앞둔 만큼 공사 현장에서의 안전을 더 면밀히 살펴 사고 예방에 힘쓰고 호우 취약 시설을 다시 한번 점검하라”고 지시했다.앞서 이날 낮 12시 20분쯤 수서동 노상의 노후 불량 하수관로 정비 공사 현장에서 토사가 무너져 내려 작업 중이던 인부 3명이 깔렸다. 2명은 자력으로 대피했지만 60대 남성은 심정지 상태로 구조돼 병원에 이송됐으나 사망한 것으로 알려졌다.