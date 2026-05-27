李대통령 내달 8일 취임 1주년 기자회견…국정 2년차 비전 공개

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李대통령 내달 8일 취임 1주년 기자회견…국정 2년차 비전 공개

김진아 기자
김진아 기자
입력 2026-05-27 13:53
수정 2026-05-27 13:53
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청와대 영빈관서 내외신기자 160여명 참석
민생경제 등 세 분야에 100분간 진행

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이재명 대통령 신년 기자회견
이재명 대통령 신년 기자회견 이재명 대통령이 지난 1월 21일 청와대 영빈관에서 열린 2026년 신년 기자회견에서 발언하고 있다.
뉴시스


이재명 대통령은 다음달 8일 청와대 영빈관에서 취임 1주년 기자회견을 열고 집권 2년차 비전을 밝힌다.

이규연 청와대 홍보소통수석은 27일 춘추관에서 “이번 회견은 국민주권정부의 지난 1년을 되돌아보고 국정 2년차 비전과 주요 과제를 소상히 밝히는 자리가 될 것”이라고 밝혔다.

이번 기자회견은 지난해 7월 3일 취임 한 달, 9월 10일 취임 100일, 올해 1월 21일 신년 기자회견에 이어 네 번째다.

취임 1년 기자회견의 ‘키 비주얼’(핵심 장면)은 ‘민주주의를 상징하는 빛’과 ‘모든 국민이 함께 걷는 길’이다. 기자회견은 내외신 기자 160여명이 참석해 민생경제, 정치·외교·안보, 사회·문화 등 세 분야로 나뉘어 약 100분간 열린다. 이 수석은 “예정 시간보다 다소 길어질 수 있다”고 말했다.

대학언론 기자로 활동하는 대학생 2명도 참여한다. 이들은 청년세대 고민과 과제를 이 대통령 질문할 계획이다.
김진아 기자
세줄 요약
  • 다음달 8일 청와대 영빈관 취임 1주년 회견
  • 국정 2년차 비전과 주요 과제 공개 예정
  • 민생·외교안보·사회문화 3개 분야 진행
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