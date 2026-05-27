‘서소문 붕괴 사고’ 장동혁, 유세 잠정 중단…중앙선거대책위원회의 주재

이미지 확대 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 27일 여의동 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.2026.5.27 안주영 전문기자 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 27일 여의동 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.2026.5.27 안주영 전문기자

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장동혁 국민의힘 상임선거대책위원장이 27일 여의동 당사에서 열린 중앙선거대책위원회의에서 발언하고 있다.