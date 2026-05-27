박일하 “세계 최초 냉·난방비 없는 아파트 단지 만들 것”

‘재선 도전’ 박일하 개혁신당 동작구청장 후보

“명품 도시 동작, 반드시 완성하겠다는 각오”

주요도로 간선망 확장·초대형 쇼핑몰 유치

이미지 확대 박일하 개혁신당 동작구청장 후보 닫기 이미지 확대 보기 박일하 개혁신당 동작구청장 후보

세줄 요약 박일하 개혁신당 동작구청장 후보가 상도동 양녕청년주택 시범사업을 바탕으로 냉·난방비 제로화 시스템을 도입하겠다고 밝혔다. 그는 자율주행 마을버스, 청년만원주택 등 기존 성과를 내세우며 재개발·재건축, 도로 확장, 복합개발과 함께 미래도시 동작을 완성하겠다고 했다. 냉·난방비 제로화 시스템 도입 구상 발표

상도동 양녕청년주택 시범사업 협약 체결

자율주행·청년주택 성과 내세운 재선 도전

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

“세계 최초로 냉·난방비 0원 수준인 아파트가 탄생할 겁니다. 대한민국 기술 패권을 동작구가 선도할 것입니다.”박일하(63) 개혁신당 서울 동작구청장 후보는 26일 “에너지 비용 문제를 근본적으로 해결하기 위한 ‘냉·난방비 제로화 시스템’을 도입하기 위해 지난달 상도동 양녕청년주택 대상으로 시범사업 업무협약을 체결했다”며 이같이 밝혔다.국토교통부 철도정책과장과 광역도시철도과장, 원주지방국토관리청장을 거친 박 후보는 2022년 지방선거에서 53.5% 득표율로 동작구청장에 당선됐다. 민선 8기 동작구는 전국 최초로 자율주행 마을버스를 운행하고 다자녀가구 재산세 감면을 시행했다. 한달 임대료 만원으로 생활할 수 있는 청년만원주택을 신설하고 효도콜센터, 효도택시 등 어르신 패키지 정책도 시행했다. 또한 91만평에 이르는 재개발·재건축 사업을 추진하고 노량진 뉴타운의 모든 구역이 관리처분인가 이상 단계에 이르도록 지원했다.박 후보는 “동작은 지난 4년의 변화만으로 부러움을 받는 도시가 됐지만 누구나 살고 싶어 하는 미래도시로 만들기 위해 시간이 더 필요하다”면서 “냉·난방비 제로화 시스템 구축, 영국 빅토리아 앨버트(V＆A) 박물관 분관 유치, 국제학교 설립 등 ‘명품 도시 동작’을 반드시 완성하겠다는 각오로 다시 선거에 나섰다”고 강조했다.그는 “대규모 재개발·재건축 사업과 연계해 사당로(4→6차), 상도로(4→8차) 등 주요 도로망을 확장하겠다”면서 “‘용산~강남 직통 민자도로망’을 확충하고 이수~과천 복합터널 건설을 차질 없이 추진해 교통혁신을 이룰 것”이라고 다짐했다. 이어 “2024년 수협과 ‘노량진 수협부지 복합개발 협력사업 업무협약’을 체결했고, 2025년 이마트와 ‘콤팩트시티 개발을 위한 업무협약’을 체결했다”면서 “이를 토대로 초대형 복합쇼핑몰도 유치할 것”이라고 덧붙였다.