김미영 순천 왕조1동 시의원 후보 ‘깨끗한 우리동네 플로깅’ 선거 운동 눈길

명함보다 생활밀착형 선거운동으로 주민 눈길

이미지 확대 김미영 순천시 왕조1동 시의원 후보의 플로깅 선거 운동 안내문 닫기 이미지 확대 보기 김미영 순천시 왕조1동 시의원 후보의 플로깅 선거 운동 안내문

이미지 확대 김미영 후보 선거운동원들이 집게와 쓰레기봉투를 들고 왕조1동 일원을 누비며 플로깅 활동을 펼치고 있다. 닫기 이미지 확대 보기 김미영 후보 선거운동원들이 집게와 쓰레기봉투를 들고 왕조1동 일원을 누비며 플로깅 활동을 펼치고 있다.

세줄 요약 김미영 순천 왕조1동 시의원 후보가 선거운동원들과 함께 동네를 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅을 이어갔다. 단순한 지지 호소를 넘어 생활권의 불편을 직접 살피는 실천형 선거운동으로, 주민들은 말보다 행동이 돋보인다고 반응했다. 왕조1동 생활권 플로깅 선거운동 전개

쓰레기 수거로 클린 선거·클린 동네 실천

주민 체감형 생활정치와 정책 연결 강조

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김미영 순천시 왕조1동 시의원 후보가 ‘깨끗한 우리 동네’를 목표로 생활밀착형 선거운동을 펼치고 있어 주민들의 눈길을 끌고 있다.더불어민주당 1-가를 받은 김 후보는 선거운동원들과 함께 왕조1동 주요 생활권을 걸으며 쓰레기를 줍는 플로깅 활동을 이어가고 있다. 플로깅은 걷거나 뛰면서 주변의 쓰레기를 줍는 환경정화 활동이다. 그는 이를 선거운동과 결합해 ‘클린 선거’와 ‘클린 왕조1동’을 함께 실천하겠다는 포부를 보이고 있다.김 후보 측은 단순히 지지를 호소하는 선거운동을 넘어, 주민들이 매일 걷고 생활하는 공간을 직접 살피며 지역의 작은 불편을 확인하기 위한 실천형 선거운동이라고 설명했다. 김 후보의 플로깅 선거운동은 선거운동원들이 집게와 쓰레기봉투를 들고 왕조1동 곳곳을 정비하는 방식으로 진행되고 있다. 이는 주민들에게 다가가는 홍보 활동에 그치지 않고, 실제 생활환경 개선으로 이어진다는 점에서 차별화된 선거운동 방식으로 평가받고 있다.현장에서 만난 주민들은 “선거철에는 명함을 나눠주는 모습이 익숙한데 동네를 직접 깨끗하게 만드는 모습이 더 눈에 들어온다”, “생활권을 깨끗하게 해주는 선거운동이라 인상적이다”, “말보다 행동으로 보여주는 모습이 좋다” 등 신선한 선거운동이라는 반응을 보이고 있다.김 후보는 “주민들이 매일 마주하는 생활환경을 직접 살피고, 작은 불편부터 놓치지 않는 시의원이 되겠다는 마음으로 플로깅을 하고 있다”며 “주민 곁에서 직접 보고, 듣고, 움직이는 생활정치를 통해 왕조1동의 변화를 만들어가겠다”고 강조했다. 그는 플로깅 과정에서 확인한 생활환경 문제와 주민 의견을 향후 의정활동의 기초 자료로 삼아, 주민 체감형 생활정책으로 연결하겠다는 방침이다.김 후보는 “정치는 주민의 일상에서 출발해야 한다”며 “왕조1동 주민들의 삶 가까이에서 실천하는 후보, 생활 속 불편을 세심하게 살피는 후보가 되겠다”고 밝혔다.