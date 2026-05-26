이 대통령 “서소문 사고 수습과 부상자 치료에 만전 다해야”

오후 2시 반쯤 고가차도 철거 현장 사고

이미지 확대 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다.

이지훈 기자 닫기 이미지 확대 보기 26일 서울 서대문구 서소문 고가도로 철거 현장에서 상판 일부가 무너져 소방관계자들이 사고 수습을 하고 있다. 소방 당국은 대응 1단계를 발령하고 구조 작업을 벌이고 있다.

이지훈 기자

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이재명 대통령은 이날 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장에서 발생한 사고를 보고받고 “사고 수급과 부상자 치료에 만전을 다해야 한다”고 지시했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.이 대통령은 이 사고로 유명을 달리한 피해자에게 안타까움을 표하며 사고 원인을 엄정히 조사하고 추후 재발 방지를 위한 대책도 철저히 마련하라고 지시했다.김민석 국무총리도 사고를 보고받고 “행정안전부와 소방청은 가용한 모든 장비와 인력을 동원해 인명구조를 최우선으로 실시하라”고 긴급 지시했다.앞서 이날 오후 2시 33분쯤 서소문 고가차도 철거 현장에서 상판 일부가 무너지면서 아래에서 작업하던 차량과 작업자 등을 덮쳤다. 여러 명이 부상한 가운데 오후 4시 현재 60대 남성과 50대 남성 등 2명이 사망한 것으로 알려졌다.