이병학 충남교육감 후보 “이명수 후보 단일화 하자” 공개 제안

세줄 요약 이병학 충남교육감 후보가 이명수 후보에게 단일화를 공개 제안했다. 그는 KBS 토론회 뒤 도민 판단을 바탕으로 공정하고 투명한 논의를 시작하자고 했고, 여론조사 방식과 문항, 기관 선정도 양측 합의로 정하자고 밝혔다. 이병학, 이명수 후보에 단일화 공개 제안

충남교육 정상화 위한 공정·투명 논의 촉구

여론조사 방식·기관 선정 합의 후 승복 제시

이미지 확대 이병학 충남교육감 후보가 26일 이명수 후보에게 단일화 제안하며 제작한 카드뉴스. 이 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 이병학 충남교육감 후보가 26일 이명수 후보에게 단일화 제안하며 제작한 카드뉴스. 이 후보 캠프 제공

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이병학 충남교육감 후보가 26일 이명수 후보에게 단일화를 제안했다.이 후보는 이날 보도자료를 통해 “충남교육 정상화를 위해 간곡히 다시 손을 내민다. 공정하고 투명한 단일화 논의를 즉시 시작하자”고 밝혔다.그는 “오늘 열리는 KBS 후보자 토론회를 통해 도민의 판단을 받은 뒤, 충남교육 정상화라는 더 큰 대의를 위해 진정성 있는 단일화 논의가 반드시 필요하다”고 강조했다.이 후보는 단일화 추진 방향에 대해 “여론조사 방식과 문항, 조사기관 선정 등 모든 절차는 양측이 합의하는 방식으로 조속히 결정하고 결과에 대해서는 서로 책임 있게 승복하자”고 밝혔다.이어 “단일화는 특정 개인의 정치적 이해관계가 아닌 충남교육 정상화와 아이들의 미래를 위한 책임 있는 결단이어야 한다”며 “본인은 끝까지 충남교육 변화와 단일화를 위한 문을 열어두고 진정성 있게 임하겠다”고 말했다.