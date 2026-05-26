국민의힘, 서소문 사고에 서울 지역 현장 유세 중단

서소문 고가차도 철거 현장 붕괴 사고
장동혁, 마포 유세 중 “이후 일정 중단”
서울시당도 구조 작업 완료까지 중단
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장동혁 상임선대위원장, 성동구 지원 유세
국민의힘 장동혁 상임선거대책위원장이 26일 서울 성동구 금남시장 앞에서 고재현 성동구청장 후보와 박중화 서울시의원 후보 지원 유세를 하고 있다. 연합뉴스
국민의힘은 26일 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 공사 현장 상판 붕괴 사고에 6·3 지방선거 서울지역 현장 유세 일정을 전면 중단하기로 했다.
장동혁 국민의힘 대표는 이날 서울 마포구 경의선숲길 유세 도중 사고 소식을 접하고 “이후 유세 일정을 다 취소하고 내일도 현장 유세 일정을 취소하겠다”고 밝혔다. 장 대표는 또 “사고가 잘 수습되고 다친 분들 나오지 않도록 같은 마음으로 빌어줬으면 좋겠다”고 덧붙였다.
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‘철거’ 서소문 고가 붕괴 사고, 인명 구조 및 수색 작업
26일 오후 2시32분께 붕괴 사고가 발생한 서울 서대문구 서소문 고가차도 철거 현장 에서 소방 관계자들이 인명 구조와 수색 활동을 펼치고 있다. 연합뉴스
윤영희 서울시의원, 난임 가정 지원 위한 ‘한의약 육성 조례 개정안’ 대표발의
국민의힘 윤영희 서울시의원은 지난 22일 난임 가정에 한의약적 보건의료 선택권을 제도적으로 보장하고 지원 근거를 명확히 하는 ‘서울시 한의약 육성을 위한 조례 일부개정조례안’을 대표 발의했다. 이번 개정안은 2024년 지방자치단체가 한의약 난임치료 비용을 지원할 수 있도록 법적 근거를 신설한 ‘모자보건법’의 개정 취지를 반영한 결과다. 윤 의원은 이를 통해 서울시 자치법규의 완결성을 높이고, 관내 난임 가정에 대한 다각적인 보건의료 서비스를 제도적으로 더욱 확고히 뒷받침하겠다는 방침이다. 최근 대한한의사협회 등 한의계가 저출생·초고령사회 대응을 위한 ‘서울형 한의약 정책 패키지(산후 모성관리 및 한의 난임치료 지원 강화)’를 정계에 공식 제안하는 등 정책적 요구가 높아지는 시점이다. 윤 의원의 이번 조례 개정은 이러한 사회적 요구를 자치법제 내에 선제적으로 안착시켰다는 점에서 의미가 크다는 평가를 받고 있다. 개정안의 주요 골자는 시장이 한방의료와 한약을 이용한 건강증진 및 치료 시책을 마련할 때, ‘모자보건법’에 따른 난임 극복을 위한 한방 난임치료 지원 사업을 포함해 추진할 수 있도록 명시한 점이다. 실제로 서울시 한의약 난임치료 지원 사업은 임신 성
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국민의힘 서울시당도 “무사히 구조 작업이 완료될 때까지 국민의힘 서울시당은 모든 후보가 소리를 높이는 선거 유세 율동 등을 중단한다”고 밝혔다. 이어 “실종된 분들과 인근의 시민들 그리고 구조에 나선 소방대원들까지 모두 안전하시길 바라며 필요한 협조에 최선을 다하겠다”라고 했다.
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