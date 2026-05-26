박수현-김태흠 공방…“여론 왜곡, 고발”vs“사생활 논란 덮으려”

세줄 요약 충남지사 선거를 앞두고 박수현 후보를 둘러싼 의혹 공방이 커졌다. 민주당 충남도당은 국민의힘이 허위사실 게시글과 문자메시지로 여론을 왜곡했다며 고발했고, 국민의힘은 박 후보가 검찰 문건을 잘못 들며 사생활 논란을 덮으려 했다고 반박했다. 박수현 후보 의혹 둘러싼 여야 공방 확산

민주당, 허위사실 유포 혐의로 국민의힘 고발

국민의힘, 사생활 논란 덮기 위한 공세 반박

이미지 확대 충남도지사 후보자 TV 토론회. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 충남도지사 후보자 TV 토론회. 서울신문DB

이미지 확대 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보(왼쪽)와 국민의힘 깈매흠 충남도지사 후보. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 박수현 충남도지사 후보(왼쪽)와 국민의힘 깈매흠 충남도지사 후보. 서울신문DB

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충남지사 선거에 나선 더불어민주당 박수현 후보 관련 의혹을 둘러싼 여야 공방이 확산하고 있다.더불어민주당 충남도당은 26일 국민의힘 충남도당을 허위사실공표죄 및 명예훼손 혐의로 관할지청에 고발했다고 밝혔다.민주당에 따르면 앞서 국민의힘 장동혁 대표는 지난 23일 박 후보와 관련한 허위사실이 담긴 게시글과 영상을 자신의 SNS에 게시했다.박 후보 선거대책위원회는 허위사실에 기반한 네거티브 공세를 펼친 장 대표를 고발 조치했다.민주당 충남도당은 “흑색선전에 국민의힘 충남도당까지 조직적으로 가담한 정황이 확인됐다”며 “국민의힘 충남도당은 ‘충남도당입니다’라는 문구로 시작하는 문자메시지를 발송하며, 장 대표의 허위사실 게시글 및 영상 링크를 함께 첨부했다”고 고발 이유를 설명했다.이어 “해당 문자에는 ‘꼭 보시고 주위 분들과 공유해달라’는 내용까지 포함돼 있어, 허위정보 확산을 조직적으로 유도한 것으로 보고 있다”고 주장했다.민주당 충남도당 관계자는 “공당으로서의 책임과 자격마저 의심케 하는 국민의힘의 명백한 불법 선거행위를 결코 좌시하지 않을 것”이라며 “모든 불법 선거운동과 허위사실 유포 행위에 무관용 원칙으로 끝까지 법적 책임을 물을 방침”이라고 강조했다.이에 국민의힘 충남도당은 박 후보가 지난 21일 충남도지사 후보 TV 토론회에서 제시한 검찰 문건의 성격과 발언 내용을 비판하는 등 공세 수위를 높였다.국민의힘 충남도당도 이날 성명을 통해 “21일 충남도지사 TV토론회 발언에서 박 후보는 사생활 관련 의혹 제기 중단을 호소하며 검찰 문건까지 흔들며 마치 자신의 사생활 논란 전체가 이미 검찰에 의해 허위로 판명된 것처럼 주장했다”고 밝혔다.이어 “당시 박 후보가 흔든 문건이 정작 사생활 논란과 직접 관련된 문건이 아니라, 또 다른 의혹인 ‘UN해비타트 사칭 불법모금 의혹’과 관련된 검찰 문건으로 확인되고 있다”고 주장했다.국민의힘 충남도당 관계자는 “TV 토론에서 근거로 제시한 검찰 결정문 원문 전체를 공개하고, 해당 문건의 어느 부분을 근거로 의혹이 사실이 아니라고 주장한 것인지 설명하라”며 “박 후보는 도민 앞에 책임 있게 설명해야 한다”고 밝혔다.