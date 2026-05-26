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비방전 격화…박찬대·유정복, TV토론서도 불꽃 공방 펼친다

강남주 기자
입력 2026-05-26 15:45
수정 2026-05-26 15:55
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세줄 요약
  • 인천시장 선거 막판 비방전 격화
  • 박찬대, 배우자 가상자산 의혹 공세
  • 유정복, 행정경험·대장동 발언 공격
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더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보. 각 캠프 제공
더불어민주당 박찬대 인천시장 후보(왼쪽)와 국민의힘 유정복 후보. 각 캠프 제공


더불어민주당 박찬대 인천시장 후보와 국민의힘 유정복 후보 간 비방전이 6·3 지방선거가 막판으로 가면서 격화하고 있다. 26일 열리는 첫 TV 토론회에서도 비방전은 이어질 전망이다.

인천 정가에 따르면 선관위가 주최하고 공중파 3사가 주관하는 인천시장 후보 TV 토론회가 이날 오후 11시 열린다.

선거 초반 정책 대결을 펼치던 박 후보와 유 후보는 선거 중반을 넘어서면서 상대 후보에 대한 비난, 비방 수위를 높이고 있다. 최근에는 하루에도 몇번씩 논평, 보도자료를 내면서 상대 후보를 깎아내리는데 열중이다.

박 후보는 유 후보 측의 도덕성 문제 등을 정면 겨냥할 태세다. 가장 공을 들이는 부분은 유 후보 배우자의 ‘가상자산 신고 누락 의혹’이다. 유 후보 배우자가 1억원 상당의 가상자산을 해외거래소로 이전해 신고를 누락했다는 게 의혹의 핵심이다.

박 후보 측은 또 유 후보 배우자가 성범죄 피해자에게 2차 가해를 했다는 의혹도 제기한 상태다. 국민의힘 인천지역 한 당협위원장으로부터 성범죄 피해를 당했다는 여성 정치인에게 유 후보 배우자가 전화를 걸어 회유했다는 내용이다.

유 후보는 박 후보의 행정 경험 미숙 등을 전면에 내세울 것으로 보인다. 박 후보의 ‘대장동 모델 도입’ 발언에 대한 공격이 이를 보여주는 단편적 예다. 유 후보는 “대장동 개발사업은 막대한 개발이익을 한줌도 안되는 투기꾼들이 나눠 먹은 단군 이래 최대의 부정, 비리 사건인데 박 후보는 그걸 인천 현안을 푸는 비법이라고 주장한다”고 목소리를 높인 바 있다.

유 후보는 또 최근 사회적 이슈로 떠오른 스타벅스 사태를 두고도 민주당과 박 후보를 향한 공격 소재로 활용하고 있다. 유 후보는 박 후보 선거 운동원들이 스타벅스에서 음료를 마시고 있는 사진을 공개하고 “민주당의 이중성은 내로남불의 극치”라며 쏘아붙였다.

정치권은 이날 토론회에서도 두 후보의 공방이 치열할 것으로 본다. 최근 양측이 충돌 수위를 높여온 만큼 이날 토론회 자리가 최대 격전지가 될 것이라는 관측이다.
강남주 기자
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