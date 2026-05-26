오세훈, ‘0%’ 적힌 옷은 무슨 의미…“정원오, 지지율 문제에 안전문제 이용”

빨간 운동복 벗고 사망률 ‘0%’ 티셔츠 공개

스크린도어·CCTV 녹화 등 ‘안전 성과’ 강조

정원오 ‘주식회사’ 의혹에는 “박원순 시즌2”

장동혁과 개별 유세엔 “중앙당 개입 불필요”

‘170·7·83’ 티 입고 ‘집앞10분 전철역’ 공약

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 공약을 발표하며 재임기간동안 지하철 스크린도어 설치로 사고율 0%를 강조하는 옷을 보여주고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 공약을 발표하며 재임기간동안 지하철 스크린도어 설치로 사고율 0%를 강조하는 옷을 보여주고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 공약을 발표하며 전철역 노선 계획 숫자가 적힌 티셔츠를 보여주고 있다. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 국민의힘 오세훈 서울시장 후보가 26일 서울 종로구 대왕빌딩 선거캠프에서 도시철도 공약을 발표하며 전철역 노선 계획 숫자가 적힌 티셔츠를 보여주고 있다. 연합뉴스

이미지 확대 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오전 서울 종로구 선거캠프에서 ‘내집 앞 10분 전철역’ 도시철도 공약발표를 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 오세훈 국민의힘 서울시장 후보가 26일 오전 서울 종로구 선거캠프에서 ‘내집 앞 10분 전철역’ 도시철도 공약발표를 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 오세훈 서울시장 후보가 GTX-A 삼성역 철근 누락 논란과 관련한 정원오 후보의 안전불감증 공세에 ‘사망률 0%’ 티셔츠로 맞섰다. 그는 안전 문제를 선거에 이용한다고 비판하며, 서울시 공사 CCTV 녹화와 스크린도어 설치 성과를 강조했다. 동시에 170개 동 7개 노선, 83개역을 잇는 도시철도 공약도 발표했다. 정원오 안전불감증 공세에 ‘사망률 0%’ 티셔츠 반박

서울시 공사 CCTV·스크린도어 안전 성과 강조

170개 동 7개 노선 83개역 도시철도 공약 발표

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

오세훈 6·3 지방선거 서울시장 국민의힘 후보가 26일 수도권광역급행철도(GTX)-A노선 삼성역 ‘철근 누락’과 관련한 정원오 더불어민주당 후보의 ‘안전불감증’ 공세에 ‘사망률 0%’가 적힌 티셔츠를 입고 정면 반박했다. 그는 “정 후보가 지지율에 문제가 생기니 안전 문제를 선거에 이용하고 있다”고 비판했다.오 후보는 이날 서울 종로구 대왕빌딩 점핑업 캠프에서 ‘도시철도 교통공약’을 발표한 후 기자들과 만나 정 후보가 ‘오 후보가 안전에 관심이 없다’고 발언한 데 대해 “대통령까지 나서 관권선거를 획책하고 있는데 부끄러운 줄 알아야 한다”고 지적했다. 그러면서 “토론장에도 안 나오면서 일방적 주장만 한다. 진실을 숨기든지 실력이 없든지 둘 중 하나”라고 덧붙였다.오 후보는 입고 있던 빨간색 선거운동복을 벗고 사망률 ‘0%’가 적힌 티셔츠를 내보였다. 그는 “서울에 약 300여개 지하철에 스크린도어를 설치했고, 매년 평균 37명의 사망 사고가 있었는데 지금 사망률은 0%에 수렴한다”고 했다.또 “서울시장 지시사항으로 지금 서울시 발주 모든 공사는 CCTV로 모든 과정이 녹화되고 있다”고 했다. 이어 “민주당에서 (철근 누락을) 은폐했다고 근거 없는 주장을 하는데 이번 일은 현대건설에서 직접 자수하고 신고해서 시작됐다. 그동안 건설회사 스스로 바로잡은 일이 있었나”라고 반문했다.오 후보는 정 후보의 성동미래일자리주식회사 특혜 의혹에 대해서는 “적당히 변명하고 넘어갈 사안이 아니다”라고 지적했다. 이어 “민주당은 항상 큰 공직선거 통해 얻는 자리를 좌파 진영의 일자리 이권을 챙기는 수단으로 활용했다”며 “전형적인 박원순 시즌 2”라고 강조했다.그는 첫 서울 유세에 나선 장동혁 국민의힘 대표와 동선이 겹치지 않는다는 질문에는 “전략적 역할 분담이 중요한 선거 전략”이라며 “지방선거는 생활 행정과 의회 구성을 목표로 하는 선거라서 중앙당이 굳이 개입할 필요는 없다”고 답했다. 그러면서 “시민동행 선대위가 만들어진 만큼 시민 여러분을 전면에 내세워 선거를 치르겠다”고 했다.오 후보는 ‘170, 7, 83’이 적힌 티셔츠를 입고 ‘내 집 앞 10분 전철역’ 교통공약을 발표했다. 170여개 동에 7개(우이신설연장선·동북선·면목선·난곡선·목동선·강북횡단선·서부선 등) 노선, 83개역을 만들어 서울 어디든 역세권을 만들겠다는 구상이다.그는 “강·남북 불균형을 깨부수려면 서울 전역에 바둑판처럼 촘촘하게 도시철도망을 구축해야 한다”면서 “시민들 출퇴근 고통을 덜어주는 민생 대책인 동시에, 교통망 확충을 통해 부동산 수요를 분산시키는 부동산 해법이기도 하다”고 강조했다.