‘재선 도전’ 최재훈 국힘 달성군수 후보…“중단 없는 지역 발전 완성”

세줄 요약 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 재선 도전에 나서며 중단 없는 지역 발전과 대형 사업 완성을 강조했다. 그는 초선 4년간 제2국가산단, 로봇테스트필드, 철도 연장, 도매시장 이전 등 성과를 거뒀다고 밝혔다. 5대 비전도 제시했다. 재선 도전, 중단 없는 지역 발전 강조

제2산단·로봇테스트필드 등 성과 부각

경제·교통·교육 등 5대 비전 제시

이미지 확대 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 지역 주민들과 만나 인사하고 있다. 최재훈 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 지역 주민들과 만나 인사하고 있다. 최재훈 선거사무소 제공

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재선 도전에 나선 최재훈 국민의힘 대구 달성군수 후보가 ‘중단 없는 지역 발전’을 내세우며 표심 공략에 나섰다. 4년 전 지방선거 당시 40세로 전국 최연소 지방자치단체장에 당선된 최 후보는 “대형 사업을 반드시 완성해 지역민께서 맡겨주신 책임을 끝까지 완수할 것”이라고 약속했다.25일 최 후보 측에 따르면 최근 열린 선거대책위원회 출정식에서 그는 “지난 4년은 더 큰 달성의 미래를 설계하고 단단한 기반을 준비해온 시간이었다”며 이같이 밝혔다. 그러면서 “달성의 연속성 있는 발전을 위해 이번 재선은 단순한 선택이 아닌, 군민을 향한 무거운 책임이다. 초심을 잃지 않고 약속을 지킬 것”이라고 덧붙였다.그는 초선 임기 동안 일궈낸 굵직한 성과를 내세웠다. 제2국가산업단지 추진과 국가 로봇테스트필드 유치, 대구산업선 철도 및 도시철도 1호선 연장 추진, 농수산물도매시장 이전 확정 등이 대표적인 사례다.최 후보는 “달성의 미래 성장 기반을 하나씩 현실로 만들어왔다”며 “현재 달성군은 전국 군 단위 인구 1위, 10년 연속 출생아 수 1위라는 대기록을 쓰고 있다”고 군정 운영 자신감을 드러냈다. 이어 “여기에 청렴도와 안전지수, 혁신평가 등 행정 전반에서도 대외적으로 우수한 경쟁력을 공인받았다”고 부연했다.그는 또 달성 미래를 위한 5대 비전으로 ▲경제 도시 ▲교통 도시 ▲교육 도시 ▲문화관광 도시 ▲체감복지 도시 등을 제시했다.최 후보는 “군민의 삶이 어제보다 오늘 더 나아지는 달성을 만드는 것이 궁극적인 목표”라며 “선거 기간 형식적인 유세에 그치지 않고, 9개 읍·면의 민생 현장을 구석구석 찾아 군민의 생생한 목소리를 가슴으로 듣겠다”고 말했다.