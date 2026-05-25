조정식 국회의장 후보, 김부겸 지지 호소…“신공항·행정통합 전폭 지원”

국회의장 본회의 선출 전 與 의원 신분으로 깜짝 방문

국민의힘 ‘박근혜 등판’에 국회의장 후보 지원으로 맞불

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 제22대 국회 후반기 의장 후보로 선출된 조정식 민주당 의원이 25일 김 후보의 선거사무소에서 손을 맞잡고 있다. 김부겸 선거사무소 제공 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 제22대 국회 후반기 의장 후보로 선출된 조정식 민주당 의원이 25일 김 후보의 선거사무소에서 손을 맞잡고 있다. 김부겸 선거사무소 제공

이미지 확대 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 제22대 국회 후반기 의장 후보로 선출된 조정식 민주당 의원이 25일 김 후보의 선거사무소에서 포옹하고 있다. 2026. 5. 25. 대구 민경석 기자 닫기 이미지 확대 보기 김부겸 더불어민주당 대구시장 후보와 제22대 국회 후반기 의장 후보로 선출된 조정식 민주당 의원이 25일 김 후보의 선거사무소에서 포옹하고 있다. 2026. 5. 25. 대구 민경석 기자

세줄 요약 조정식 더불어민주당 의원이 국회의장 후보 선출 뒤 대구를 찾아 김부겸 후보 지지를 호소했다. 그는 김 후보가 당선되면 대구의 미래와 정치의 새 단계가 열릴 것이라며 TK 신공항과 행정통합 추진을 전폭 지원하겠다고 했다. 조정식, 대구 찾아 김부겸 지지 호소

TK 신공항·행정통합 전폭 지원 약속

김부겸, 대화와 타협 정치 기대 화답

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제22대 국회 후반기 의장 후보로 선출된 조정식 더불어민주당 의원이 같은 당 김부겸 대구시장 후보 지원에 나섰다. 조 의원은 “김 후보가 당선되면 대구가 새로운 미래로 접어들고 대한민국 정치가 새로운 단계로 도약하는 변곡점이 될 것”이라며 지지를 호소했다.조 의원은 이날 오후 2시 대구 달서구 두류동에 있는 김 후보의 선거사무소를 찾아 “김 후보는 개인의 정치적 욕심을 떠나 늘 국민과 대구시민의 부름이 있을 때 헌신하고 자기 몸을 던져온 사람”이라며 이같이 말했다.그는 김 후보와의 오랜 인연도 소개했다. 조 의원은 “정치를 처음 시작한 이래 어느덧 35년째 동고동락하며 지내온 사이”라며 “대구에 다섯 번째 출마한 김 후보를 격려하고 지역의 미래를 변화시키는 역할을 해달라는 의미로 방문했다”고 말했다. 이와 함께 “국회의장 후보로 선출됐지만 6월 5일 국회 본회의에서 공식 선출되기 전까지는 민주당 의원 신분이어서 김 후보 지원차 왔다”고 설명했다.조 의원은 김 후보가 지역 최대 현안인 대구·경북(TK) 신공항 건설과 행정통합을 이뤄낼 적임자라고 강조했다. 그는 “가장 큰 지역 현안이 대구·경북 신공항인데 이번이 절호의 기회다. 김 후보가 이미 중앙당과 정부로부터 1조 원의 재정 투자를 약속받았기 때문”이라며 “신공항 특별법도 여야 모두 법을 발의해 놓은 상태인데 김 후보가 당선되면 더 속도감 있게 추진될 것”이라고 설명했다.이어 “이런저런 사유로 추진되지 못했던 TK 통합법도 통과될 수 있도록 김 후보와 함께 국회에서 전폭적으로 지원할 것”이라고 강조했다.이에 김 후보는 “조 의원과 정치 입문 때부터 고(故) 제정구 의원을 모시며 상생과 화합을 통한 미래 개척이라는 정치 철학을 배웠다”며 “앞으로 국회에서 대화와 타협, 국민을 안심시키는 정치를 이끌어주실 것으로 기대한다”고 화답했다.김 후보는 또 지역을 누비며 느낀 민심과 관련해 “현장에 가보면 늘 국민의힘을 찍다가 이번에 당신을 찍어주고 싶은데 이렇게 되면 또 여당이 독주하는 거 아니냐는 걱정을 하신다”고 운을 뗐다.이어 “저를 당선시키면 민주당 내에서도 온건한 목소리들이 제자리를 잡게 된다”며 “시민들이 걱정하는 민주당의 폭주를 막을 가장 큰 힘이 저를 대구시장으로 뽑아주시면(생긴다). 그보다 더 강력한 힘이 어디에 있겠나”라고 목소리를 높였다.오는 26일 예정된 마지막 TV 토론을 비롯해 남은 기간 대구 민심을 공략할 방안을 묻는 말에는 “대구 시민들이 결국 후보자의 진심을 보시지 않겠나”라며 “김부겸이 정말로 자기 인생의 마지막 작품이라 생각하고 시민의 절박함에 답하는 모습을 보일 것”이라고 답했다.