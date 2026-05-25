유의동 “고금리 사채꾼에 평택 못 맡겨”…김용남 사퇴 촉구

김용남 후보 고발 예정…“서민생활 침해사범”

김용남 ‘운영중단’ 해명에도 “영업 가능 상태”

고리대금업 비판한 李대통령 과거 발언도 언급

김웅 “계좌 추적하면 바로 드러날 문제” 지적

이미지 확대 유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보가 25일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘김용남 평택을 더불어민주당 후보의 차명 대부업 의혹’ 관련 긴급기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보가 25일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘김용남 평택을 더불어민주당 후보의 차명 대부업 의혹’ 관련 긴급기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

이미지 확대 유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보가 25일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘김용남 평택을 더불어민주당 후보의 차명 대부업 의혹’ 관련 긴급기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 유의동 국민의힘 평택을 국회의원 재선거 후보가 25일 오전 서울 여의도 중앙당사에서 열린 ‘김용남 평택을 더불어민주당 후보의 차명 대부업 의혹’ 관련 긴급기자회견에서 발언을 하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 유의동 국민의힘 후보가 김용남 민주당 후보의 차명 대부업체 운영 의혹을 제기하며 사퇴를 촉구했다. 그는 평택 민생을 고금리 사채 의혹 후보에게 맡길 수 없다고 했고, 이재명 대통령과 민주당에도 후보 정리를 요구했다. 유의동, 김용남 차명 대부업 의혹 제기

평택 민생 명분으로 사퇴 촉구

민주당·이재명 향해 후보 정리 압박

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6·3 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 유의동 국민의힘 후보가 25일 김용남 더불어민주당 후보의 ‘차명 대부업체 운영 의혹’과 관련해 “평택의 민생을 고금리 사채꾼 의혹 후보에게 맡길 수는 없다”며 김 후보 사퇴를 촉구했다. 이재명 대통령과 민주당을 향해서는 “김 후보를 정리하는 게 순서”라고 강조했다.유 후보는 이날 여의도 중앙당사에서 긴급 기자회견을 열고 “김 후보는 차명 대부업 의혹을 평택 시민 앞에 직접 해명하고 사퇴하라”고 요구했다. 그러면서 “국민의힘 법률위원장과 상의하고 있고, 곧 김 후보를 고발할 예정”이라고 덧붙였다.그는 “김 후보는 자신이 지분 90%를 보유한 농업회사법인을 통해 대부업체를 운영한 정황과 대부업체를 차명으로 운영한 의혹이 드러났다”며 “국회의원이 되겠다는 사람이 고혈을 빠는 고리대부업에 손댔다는 것도 놀랍지만 그 사실을 숨기기 위해 차명으로 운영했다니 경악할 일”이라고 지적했다.이어 “김 후보 측은 해당 대부업체가 최근 2~3년간 신규 대출이 없었고, 사실상 운영이 중단된 상태였다고 해명했다”며 “그러나 이 대부업체는 5월 18일 대부업 등록증을 갱신해 2029년까지 영업이 가능한 상태였다고 한다”고 했다. 그러면서 “지난해에는 자본금까지 늘렸다는데 자본금을 늘리고, 선거 직전 대부업 등록까지 갱신한 업체를 두고 어떻게 사실상 폐업 상태였다고 말할 수 있나”라고 반문했다.유 후보는 이 대통령의 과거 발언을 언급하면서 “의혹에 대해 답해야 한다”고 강조했다. 그는 “이 대통령은 그동안 고리대금업을 강하게 비판해 왔는데 뉴이재명의 아이콘 김 후보의 타인 명의 고금리 대부업 의혹에는 눈감을 수 있는 것인가”라고 지적했다. 민주당을 향해서도 “이번 선거는 전임 민주당 국회의원의 재산 관련 문제로 치러지는 재선거인데 또다시 대부업체 차명 운영 의혹에 휩싸인 후보를 평택 시민 앞에 내세웠다”고 비판했다.유 후보 측은 김 후보에 대한 수사 의뢰도 예고했다. 검찰 출신인 김웅 전 의원은 회견에서 “대부업법 위반은 가장 대표적인 서민생활 침해 사범”이라며 “본인은 차명이 아니라고 하지만 수사해서 계좌 추적하면 바로 드러날 문제”라고 했다.