[우동선] TV 토론 모두발언·선거 벽보 누락에 김태흠 측 “의도적”

장동혁 방송사 항의 방문에 국힘 충남도당 고발

선관위 실수 사과에 “상식적으로 이해 안 된다”

이미지 확대 사라진 김태흠 충남지사 후보 23일 충남 천안시 서북구 불당동 일원에 설치된 선거 벽보에 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 빠진 것으로 확인됐다. 김태흠 후보 캠프 제공 닫기 이미지 확대 보기 사라진 김태흠 충남지사 후보 23일 충남 천안시 서북구 불당동 일원에 설치된 선거 벽보에 김태흠 국민의힘 충남지사 후보가 빠진 것으로 확인됐다. 김태흠 후보 캠프 제공

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충남지사에 출마한 김태흠 국민의힘 후보 캠프가 들끓고 있다. 지난 21일 방송된 대전MBC의 후보자 TV 토론회에서 김 후보의 모두발언이 누락된 데 이어 충남 천안의 한 선거 벽보에 김 후보가 빠진 채 설치된 사실이 뒤늦게 확인됐다.모두발언 누락과 관련해 대전MBC는 유튜브 채널과 회사 홈페이지에 “녹화 과정에서 생긴 NG 컷 1개를 후편집 하는 과정에서 생긴 실수”라고 해명했다. 보도국은 “이번 사태에 대해 전적으로 책임을 통감하며 김 후보와 국민의힘, 시청자께 깊은 사과의 말씀을 드린다”라고 밝혔지만 반발이 사그라지지 않고 있다.국민의힘 충남도당은 “선거 공작이 의심된다”며 22일 대전MBC 제작진을 경찰에 고발했다. 강승규 위원장은 “2024년 총선 당시에도 대전MBC가 국민의힘 후보의 1분 발언을 누락한 전례가 있다”며 “보수 결집과 지지율 상승 흐름 속에서 일부러 차단하려 했다고 의심하지 않을 수 없다”고 주장했다. 장동혁 국민의힘 상임선대위원장은 진실 규명을 촉구하며 23일 대전MBC를 항의 방문했다.추가 논란은 선관위가 촉발했다. 22일 오후 9시쯤 천안 서북구 불당2동 일원에 설치된 선거 벽보에 김 후보가 빠진 사실이 시민 제보로 확인됐다. 충남선거관리위원회는 “23일 현장 확인 후 시정했다”며 24일 후보자와 정당, 유권자에 공식 사과했다. 선관위는 선거 벽보 부착 업무를 외부 업체에 위탁 진행하는데 작업자의 실수라고 설명했으나 설득력이 떨어진다는 지적이다. 김 후보 캠프 관계자는 “상식적으로 이해할 수 없는 상황이 반복되니 ‘의도적’이라고 의심할 수밖에 없다”며 “사과로 끝낼 사안은 아니라는 판단”이라고 밝혔다.