신안군수 선거 무소속 고봉기 후보, 김태성 지지선언…박우량 vs 김태성 양자 격돌

신안군수 무소속 고봉기 후보, 김태성 지지 선언

박우량 반대하는 야권·무소속 연합체 ‘원팀 구성’

징검다리 5선 ‘박우량’ vs 신안에 새바람 ‘김태성’

이미지 확대 24일 고봉기 무소속 신안군수 후보가 조국혁신당 김태성 후보 지지를 전격 선언했다. 전남 신안군수 선거는 더불어민주당 박우량 후보와 조국혁신당 김태성 후보의 양자 대결로 압축됐다. 닫기 이미지 확대 보기 24일 고봉기 무소속 신안군수 후보가 조국혁신당 김태성 후보 지지를 전격 선언했다. 전남 신안군수 선거는 더불어민주당 박우량 후보와 조국혁신당 김태성 후보의 양자 대결로 압축됐다.

세줄 요약 무소속 고봉기 후보가 신안군 압해읍에서 조국혁신당 김태성 후보 지지를 선언했다. 고 후보는 새로운 신안 건설에 동참하겠다고 밝히며 군림하는 시대는 끝났다고 강조했다. 이에 따라 신안군수 선거는 박우량 후보와 김태성 후보의 양자 대결로 압축됐다. 고봉기 무소속 후보, 김태성 지지 선언

신안군수 선거, 박우량·김태성 양자 구도

반 박우량 세력, 잇단 단일화와 결집

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전남 신안군수 선거전에서 무소속 고봉기 후보가 조국혁신당 김태성 후보 지지를 전격 선언했다.고 후보는 24일 오전 신안군 압해읍 김 후보 선거사무소에서 “새로운 신안 건설에 동참하기로 했다”며 김태성 후보 지지를 선언했다.그는 김 후보와 함께 두 손을 높이 들어 올리며 “이제 신안 군민은 제대로 대접받는 시대를 맞이할 것”이라며 “군림하는 시대는 완전히 끝났다”고 목소리를 높였다.이에 앞서 지난 14일에는 고길호 전 신안군수와 최제순 예비후보가 김 후보와 단일화에 합의, ‘반 박우량 세력’의 결집을 선언했다. 또한 지난 22일 정광호 전 전남도의원이 김 후보 지지를 선언한 바 있다.잇따른 단일화와 지지 선언에 고무된 김 후보 측은 “민주당 박우량 후보의 징검다리 5선 장기집권을 막고자 하는 야권·무소속 세력이 총결집했다”며 유권자들의 현명한 판단을 호소했다.이날 고봉기 무소속 후보가 전격 김 후보 캠프에 합류함으로써 신안군수 선거전은 민주당 박우량 후보와 조국혁신당 김태성 후보 간 양자 대결로 압축됐다.