불교 주요 사찰 모두 찾은 李대통령…“자타불이, 가장 필요한 가르침”

현직 대통령 첫 주요 종단 모두 방문

“화합의 정신, 부처님 오신 참된 의미”

이미지 확대 합장하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 합장하고 있다.

연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 합장하는 이재명 대통령 부부 이재명 대통령과 김혜경 여사가 24일 경기 양주시 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 합장하고 있다.

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이미지 확대 헌등하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 24일 경기도 양주시의 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 헌등하고 있다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 헌등하는 이재명 대통령 이재명 대통령이 24일 경기도 양주시의 한 사찰에서 열린 불기 2570년 부처님오신날 봉축법요식에서 헌등하고 있다.

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세줄 요약 이재명 대통령은 부처님오신날 청련사 봉축법요식에서 자타불이와 화쟁의 정신이 지금 사회에 가장 필요한 가르침이라고 말했다. 미움 대신 자비, 불안 대신 평안을 채워 공동체의 상생과 통합을 이루자고 강조했다. 청련사 봉축법요식서 자타불이·화쟁 강조

미움 대신 자비, 불안 대신 평안 기원

조계종·천태종·태고종 사찰 모두 방문

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이재명 대통령은 24일 “부처님이 말씀하신 ‘내 마음이 평온해야 세상이 평화롭다’, 우리의 마음속에 미움 대신 자비심을, 불안 대신 평안을 채워 나갈 때 우리의 공동체가 상생과 통합의 길을 향해 나아갈 수 있을 것”이라고 밝혔다.이 대통령은 이날 오후 경기 양주시 태고종 청련사에서 열린 봉축법요식에 참석해 “지금 우리 사회는 빠른 변화에 사회적 갈등에 서로의 마음을 살필 여유를 잃어가고 있다”며 이처럼 말했다.이 대통령은 “서로 다른 생각을 하나로 화합하는 ‘화쟁’의 정신, 너와 내가 둘이 아니라는 ‘자타불이’의 가르침은 오늘 우리에게 가장 필요한 가르침”이라며 “다름을 틀림으로 여기지 않고, 서로의 상처를 보듬으며 함께 걸어가는 마음, 그것이 바로 부처님이 이 세상에 오신 참된 뜻이라고 믿는다”고 강조했다.이 대통령은 부처님오신날을 맞아 국민의 안녕과 평화를 기원했다. 이 대통령은 “오늘 밝히는 연등 하나하나에 국민의 안녕과 공동체의 평화를 염원하는 마음을 담겠다”고 했다. 이어 “소외된 이웃에게는 따뜻한 위로가, 상처 입은 마음에는 희망의 빛이 가득하길 간절히 기원한다”고 덧붙였다. 이 대통령은 “성불하십시오”라며 축사를 마쳤다.이 대통령은 김혜경 여사와 함께 앞서 이날 오전 조계사를 찾아 봉축법요식에 참석한 후 천태종 관문사를 찾아 점심 공양을 했다. 부처님오신날에 현직 대통령이 불교의 주요 종단인 조계종, 천태종, 태고종의 사찰을 모두 방문한 것은 이번이 처음이다. 또 현직 대통령 부부가 함께 사찰을 방문한 것도 이번이 처음이라고 전해졌다.강유정 청와대 수석대변인은 “이번 방문은 부처님오신날의 의미를 되새기며 자비와 나눔, 생명의 가치를 실천해 온 불교계의 역할에 감사의 뜻을 전하고 국민 통합과 사회적 연대를 위한 불교계의 지혜를 함께 나누기 위해 마련됐다”고 설명했다.