20년 전 “대전은요?” 한 마디에 판세 역전, 박근혜 대전 온다

25일 이장우 국민의힘 대전시장 후보 캠프 방문

현장 유세 지원 등 없지만 “보수 결집 효과” 기대

이미지 확대 박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 대구 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 박근혜 전 대통령이 23일 국민의힘 추경호 대구시장 후보의 지원 유세를 위해 대구 북구 칠성시장을 찾아 상인과 인사하고 있다. 대구 연합뉴스

세줄 요약 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 대전을 방문해 이장우 국민의힘 대전시장 후보를 지원한다. 여론조사에서 열세인 상황에서 막판 지원이 보수 결집과 판세 변화로 이어질지 관심이 쏠린다. 박근혜 전 대통령, 대전 선거캠프 방문 예정

열세인 이장우 후보에 막판 지원 효과 주목

‘대전은요’ 일화로 남은 지역 정치 인연

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‘선거의 여왕’으로 불리며 대전과 각별한 인연이 있는 박근혜 전 대통령이 6·3 지방선거를 앞두고 대전을 방문한다.이장우 국민의힘 대전시장 캠프는 25일 오후 3시 박 전 대통령이 이 후보 선거캠프를 찾는다고 24일 밝혔다. 각종 여론조사에서 이 후보가 더불어민주당 허태정 후보에 열세로 나타난 가운데 박 전 대통령의 선거 막판 지원이 선거 판세에 어떤 영향을 미칠지 관심이 쏠리고 있다.이 후보 캠프 관계자는 “개인적으로 믿는 정치인인 이 후보를 격려하겠다는 취지”라면서도 “보수 결집 효과가 있지 않겠냐”고 기대감을 표했다. 이 후보는 국회의원 시절인 2016년 탄핵에 반대하는 등 박 전 대통령을 지지한 것으로 전해졌다.대전은 박 전 대통령과 정치적 인연이 있는 지역이다. 그는 한나라당 대표 시절인 2006년 지방선거 지원 유세 도중 ‘커터칼 피습’으로 입원한 뒤 병상에서 “대전은요”라고 물은 것으로 알려지면서 판세가 요동쳤다. 퇴원 직후 대전에서 선거 지원에 나섰고 당시 열세이던 한나라당 후보가 시장에 당선된 바 있다.박 전 대통령은 앞선 23일 대구 칠성시장에서 추경호 대구시장 후보 유세를 지원했다. 그가 선거 유세 현장에 모습을 보인 것은 2017년 탄핵 이후 처음이다.