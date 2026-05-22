장동혁 “한동훈, 보수 망가뜨리고서 재건? 말이 되냐”

“한동훈 단일화로 후보 가려져”

“오세훈의 어떤 전략이든 협력”

이미지 확대 장동혁 국민의힘 대표가 21일 충남 공주 산성시장을 찾아 민주당 심판을 외치고 있다 2026.05.21. 공주 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 장동혁 국민의힘 대표가 21일 충남 공주 산성시장을 찾아 민주당 심판을 외치고 있다 2026.05.21. 공주 뉴시스

세줄 요약 장동혁 국민의힘 대표가 부산 북구갑 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 겨냥해 보수를 망가뜨린 사람이 재건을 말하는 건 설득력이 없다고 비판했다. 그는 부산 단일화 논란과 후보 부각 부족도 지적했다. 장동혁, 한동훈 보수 재건 발언 직격

보수를 망가뜨린 사람이 재건 말하나 비판

부산 단일화 논란 속 후보 부각 필요 강조

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장동혁 국민의힘 대표가 6·3 부산 북구갑 국회의원 보궐선거에 출마한 한동훈 무소속 후보를 향해 “보수를 망가뜨린 사람이 보수를 재건하겠다는 것이 어떻게 시민들께 와닿겠냐”며 직격했다.장 대표는 22일 매일신문 유튜브 ‘이동재의 뉴스캐비닛’에 출연해 “(한 후보가) 보수 재건 이야기하는 것은 보수가 다시 재건해야 할 만큼 어려운 상황이라는 걸 본인도 알고 있는 것”이라며 “보수를 재건해야 될 상황까지 오게 만든 게 누구냐. 그런 사람이 보수를 재건하겠다는 게 말이 되겠냐”고 비판했다.그는 “부산 같은 경우에 한 후보의 단일화 문제로 계속 논란이 되다 보니까 결국 후보가 가려지는 측면이 있다”며 “박민식 (국민의힘) 후보는 결국 내가 적임자다, 내가 북구를 살릴 수 있다를 강조하는 모습을 보여주면 아직도 충분히 올라갈 시간이 남아 있다고 생각한다”고 말했다.‘오세훈 국민의힘 서울시장 후보와 만날 것이냐’는 질문에 장 대표는 “아마 서울시장 후보 캠프에서 여러 전략들을 짜고 있을 것”이라며 “그 전략을 존중하고, 오 후보 캠프와 소통하면서 승리로 갈 수 있는 전략이라면 어떤 전략이든 협력할 생각을 가지고 있다”고 했다. 오 후보 캠프는 장 대표와 거리 두기를 하고 있는 상황이다.장 대표는 “지금 대부분의 유리한 구도, 유리한 지역에서 국민의힘 지지율이 잘 나오지 않는 것은 다른 것에 매몰돼서 본인을 부각시키지 못하기 때문”이라며 “본인이 어떤 공약과 어떤 선거 전략을 가지고 싸우는지에 대해서 언론에 조명이 안 되고 있다”고 평가했다. 그러면서 “어떻게 본인을 확실하게 드러낼지에 대해서 고민할 시간이 왔다”고 말했다.