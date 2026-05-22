외교 1차관, 美 의회·싱크탱크 만나 “한미 팩트시트 신속 이행”

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박윤주(오른쪽) 외교부 1차관과 영 킴 미국 하원의원이 21일(현지시간) 면담하고 있다.
외교부 제공
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외교부는 22일 미국 워싱턴DC를 방문 중인 박윤주 1차관이 영 킴 하원의원(공화·캘리포니아)과 존 월터스 허드슨연구소 회장을 각각 만나 한미동맹과 한반도 및 지역 정세 관련 의견을 나눴다고 밝혔다.
박 차관은 면담에서 지난해 10월 경주 회담 결과 채택한 한미 정상회담 공동설명자료(조인트 팩트시트)의 신속한 이행을 통해 양국 공동의 이익과 번영을 극대화해 나갈 수 있도록 양국 정부가 긴밀히 협력하고 있다고 설명했다.
이어 박 차관은 지난 3월 한국 국회의 대미투자특별법 통과와 지난달 한미 ‘조선 파트너십 이니셔티브’ 출범을 위한 양해각서(MOU) 체결 등으로 3500억 달러 전략투자 합의를 신속히 이행하기 위한 기반을 착실히 마련했다며, 원자력의 평화적 이용, 핵추진잠수함, 조선 등 안보 분야 합의도 신속히 이행할 수 있도록 미 의회와 조야의 관심과 지원을 당부했다.
이새날 서울시의원, 잠원한강공원 노후 운동시설 정비 완료
서울시의회 교육위원회 이새날 의원(국민의힘, 강남1)은 잠원한강공원 신사나들목 동호대교 하부의 노후 운동 공간 정비공사가 최근 완료됐다고 밝혔다. 이번 사업은 장기간 외부 노출로 인해 이용 불편과 안전사고 우려가 제기되던 기존 노후 시설을 전면 개선하기 위해 추진됐다. 그간 햇빛과 비바람에 노출되어 기능이 저하됐던 운동기구들이 대대적으로 정비됨에 따라, 시민들은 한결 안전하고 쾌적한 환경에서 한강을 조망하며 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이에 서울시 미래한강본부는 지난 3월 23일부터 4월 30일까지 ‘잠원한강공원 노후 운동시설 공간 정비공사’를 실시하고 기존 운동기구를 철거한 뒤 다양한 기능을 갖춘 복합 운동기구로 전면 교체했다. 특히 운동 공간 상부에 천장을 설치해 우천이나 폭염 등 날씨와 관계없이 시민들이 보다 쾌적하게 운동할 수 있도록 개선했다. 새롭게 조성된 운동 공간에는 상체·하체·코어 운동이 가능한 복합 운동기구와 스트레칭 시설 등이 설치됐으며, 그늘막 형태의 지붕 구조를 도입해 한강 조망과 휴식 기능까지 함께 고려했다. 이를 통해 시민들은 사계절 내내 보다 편리하고 안전하게 야외 운동을 즐길 수 있게 됐다. 이 의원은 “신사나들목은 압
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월터스 회장은 “미 조야에서는 급변하는 국제정세 하에서 한국과 같이 신뢰할 수 있는 동맹과 전략적 협력을 심화·발전시켜 나가는 것이 중요하다고 보고 있다”며 “허드슨연구소도 팩트시트의 신속하고 원활한 이행에 대한 인식 제고와 양국간 미래지향적 협력 발전을 위해 지원해 나가겠다”고 말했다.
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