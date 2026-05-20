조국 “유의동 1위 되는 상황 오면 국민 명령 따라야”

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조국 “유의동 1위 되는 상황 오면 국민 명령 따라야”

김서호 기자
김서호 기자
입력 2026-05-20 10:46
수정 2026-05-20 10:46
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‘뜨거운 감자’ 평택을 재선거 단일화
황교안, 조건 없이 사퇴 가능성 배제 못해
“단일화 토론 어려워도 유의동 막아야”
“국회 들어가면 연대와 통합 강력 추진”

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후보자 등록하는 조국
후보자 등록하는 조국 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마하는 조국 조국혁신당 후보가 14일 경기 평택시선거관리위원회에 후보자 등록을 하고 있다. 2026.05.14. 뉴시스


경기 평택을 재선거에 출마한 조국 조국혁신당 후보는 6·3 선거가 2주 앞으로 다가온 20일 김용남 민주당 후보와의 단일화 문제와 관련해 “(국민의힘) 유의동 후보가 (여론조사에서) 1위가 되는 상황이 오면 국민의 명령에 따라야 한다”고 밝혔다.

조 후보는 이날 ‘김어준의 겸손은 힘들다 뉴스공장’에서 “현재 상황에서는 유 후보와 자유와혁신 황교안 후보 간 통합 (가능성이) 점점 줄어들고 있다”면서도 “(황 후보가) 조건 없이 사퇴해버릴 수는 있다”고 설명했다. 그러면서 ‘그런 특수한 상황이 되면 단일화 요구가 있을 수 있고 그러면 국민 요구에 따라야 한다’는 뜻이냐는 진행자 질문에 “네”라고 답했다.

그는 “단일화하는 그런 극단적 상황이라는 걸 전제로 한다면 단일화 방법, 절차 등 복잡해질 것 아니겠나. 아주 쉽지 않다”면서도 “몇 주를 토론해야 하는데 (물리적으로) 토론할 수도 없는 상황이 발생하더라도 유 후보가 되는 걸 막아야 한다”고 강조했다.

이어 “김 후보가 이제 금융감독원 원장 등과 같은 일을 할 역할과 능력이 있다고 본다”면서도 “지금 시대정신이 검찰개혁이라고 한다면, 대통령의 소신과 다른 사람이 국회에 들어가게 되면 대통령도 통제가 안 된다”고 덧붙였다.

조 후보는 “(국회에) 돌아오게 되면 연대와 통합을 강력히 추진할 것”이라며 “6·3 지방선거가 끝나면 연대와 통합위원회를 본격적으로 가동하겠다”고 전했다.
김서호 기자
세줄 요약
  • 평택을 재선거 단일화 논란 재점화
  • 유의동 1위 시 국민 뜻 따를 필요 강조
  • 국회 복귀 뒤 연대·통합 추진 예고
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