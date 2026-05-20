[단독] 유엔 사무총장 후보들 내달 방한…표심 확보 총력전

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

서울모닝브리핑
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

[단독] 유엔 사무총장 후보들 내달 방한…표심 확보 총력전

이주원 기자
입력 2026-05-20 10:45
수정 2026-05-20 10:47
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
세줄 요약
  • 유엔 사무총장 후보 5명, 제주포럼 계기 방한
  • 다자외교 무대서 지지 확보 위한 총력전 전개
  • 여성 첫 총장 가능성과 중남미 차례론 주목
이미지 확대
차기 유엔 사무총장 후보들
차기 유엔 사무총장 후보들 왼쪽부터 마키 살 세네갈 전 대통령, 미첼 바첼레트 칠레 전 대통령, 레베카 그린스판 코스타리카 전 부통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장. AFP 연합뉴스


올해 말 유엔 사무총장 선출을 앞두고 차기 수장 후보군이 한국에 집결한다. 다음 달 열리는 제주포럼을 계기로 각국 외교 인사들과 접촉해 지지 확보전에 나선다는 관측이다.

외교 소식통은 20일 “유엔 사무총장 후보군 5명이 다음 달 열리는 제주포럼을 계기로 한국을 찾는 것으로 안다”고 밝혔다. 제주포럼에는 각국 전·현직 외교당국 관계자와 씽크탱크 인사들이 대거 참석하는 만큼 사실상 후보들에게는 ‘선거운동 무대’가 될 것이란 분석이다.

현재 후보들은 지지 기반을 다지는 외교전을 치열하게 전개하고 있다. 제주포럼과 같은 다자외교 무대는 여러 국가 인사들을 한 번에 접촉할 수 있다는 점에서 효용성이 크다는 평가다.

유엔 사무총장 후보는 5파전으로 진행되고 있다. 미첼 바첼레트 칠레 전 대통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 코스타리카 전 부통령, 마키 살 세네갈 전 대통령, 마리아 페르난다 에스피노사 전 에콰도르 외무장관이 나선 상태다.

특히 그로시 사무총장은 지난달 방한한 데 이어 두 달 만에 다시 한국을 찾는다. 그로시 사무총장은 지난달 15일 기자간담회에서 “IAEA 사무총장으로서 다양한 분쟁의 해결책을 만드는 데 일조할 기회가 있었다”면서 “당선된다면 유엔이 국제사회의 신뢰를 회복하고, 국제기구로서 더 나은 변화를 만들어낼 수 있는 과정을 시작할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.



특히 이번 선거는 유엔 첫 여성 사무총장 탄생에 관심이 쏠리고 있다. 후보자 가운데 3명이 여성이다. 1945년 유엔 창설 후 9명의 총장은 모두 남성이었다. 관례상 차기 총장은 1991년 이후 수장을 배출하지 못한 중남미 차례라는 관측이 나온다.
이주원 기자
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
서울신문과 함께하는 제 9회 지방선거
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
광고삭제
위로