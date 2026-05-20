[단독] 유엔 사무총장 후보들 내달 방한…표심 확보 총력전

세줄 요약 올해 말 유엔 사무총장 선출을 앞두고 후보 5명이 다음 달 제주포럼 참석차 한국을 찾는다. 다자외교 무대에서 각국 인사들을 한 번에 만나 지지 기반을 넓히려는 행보다. 여성 첫 총장 가능성과 중남미 배출 관측도 주목된다. 유엔 사무총장 후보 5명, 제주포럼 계기 방한

다자외교 무대서 지지 확보 위한 총력전 전개

여성 첫 총장 가능성과 중남미 차례론 주목

이미지 확대 차기 유엔 사무총장 후보들 왼쪽부터 마키 살 세네갈 전 대통령, 미첼 바첼레트 칠레 전 대통령, 레베카 그린스판 코스타리카 전 부통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 차기 유엔 사무총장 후보들 왼쪽부터 마키 살 세네갈 전 대통령, 미첼 바첼레트 칠레 전 대통령, 레베카 그린스판 코스타리카 전 부통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장. AFP 연합뉴스

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올해 말 유엔 사무총장 선출을 앞두고 차기 수장 후보군이 한국에 집결한다. 다음 달 열리는 제주포럼을 계기로 각국 외교 인사들과 접촉해 지지 확보전에 나선다는 관측이다.외교 소식통은 20일 “유엔 사무총장 후보군 5명이 다음 달 열리는 제주포럼을 계기로 한국을 찾는 것으로 안다”고 밝혔다. 제주포럼에는 각국 전·현직 외교당국 관계자와 씽크탱크 인사들이 대거 참석하는 만큼 사실상 후보들에게는 ‘선거운동 무대’가 될 것이란 분석이다.현재 후보들은 지지 기반을 다지는 외교전을 치열하게 전개하고 있다. 제주포럼과 같은 다자외교 무대는 여러 국가 인사들을 한 번에 접촉할 수 있다는 점에서 효용성이 크다는 평가다.유엔 사무총장 후보는 5파전으로 진행되고 있다. 미첼 바첼레트 칠레 전 대통령, 라파엘 그로시 국제원자력기구(IAEA) 사무총장, 레베카 그린스판 코스타리카 전 부통령, 마키 살 세네갈 전 대통령, 마리아 페르난다 에스피노사 전 에콰도르 외무장관이 나선 상태다.특히 그로시 사무총장은 지난달 방한한 데 이어 두 달 만에 다시 한국을 찾는다. 그로시 사무총장은 지난달 15일 기자간담회에서 “IAEA 사무총장으로서 다양한 분쟁의 해결책을 만드는 데 일조할 기회가 있었다”면서 “당선된다면 유엔이 국제사회의 신뢰를 회복하고, 국제기구로서 더 나은 변화를 만들어낼 수 있는 과정을 시작할 수 있도록 할 것”이라고 밝혔다.특히 이번 선거는 유엔 첫 여성 사무총장 탄생에 관심이 쏠리고 있다. 후보자 가운데 3명이 여성이다. 1945년 유엔 창설 후 9명의 총장은 모두 남성이었다. 관례상 차기 총장은 1991년 이후 수장을 배출하지 못한 중남미 차례라는 관측이 나온다.