스타벅스 이어 무신사…이 대통령 “사람의 탈을 쓰고 이럴 수 있나”

무신사, 2019년 민주항쟁 조롱 광고 논란
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이 대통령, 무신사 비판
이재명 대통령이 20일 엑스(X) 계정에 2019년 무신사의 민주 항쟁 조롱 광고를 비판했다.
이 대통령 엑스 캡처
이 대통령 엑스 캡처
이재명 대통령이 스타벅스의 ‘탱크데이’에 이어 무신사의 민주화운동을 조롱한 광고에 대해 직접 비판했다.
이 대통령은 20일 엑스(X)에 2019년 7월 무신사가 광고했던 사진을 공유하며 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 지적했다. 이어 “제보받은 것인데 진짜인지 확인해봐야겠다. 여러분도 함께 확인해 봐주십시오”라고 썼다.
이 대통령은 “사실이 아니길 바라지만, 사실이라면 참으로 심각한 문제”라며 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있을까요”라고 비판했다.
당시 무신사는 건조가 잘 되는 양말을 홍보하며 ‘속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 홍보 문구를 써서 논란이 됐다. 무신사는 논란이 되자 해당 광고를 온라인에서 삭제하고 사과문을 게시했으며 박종철기념사업회에 사과한 바 있다.
청와대는 이 대통령의 지적에 대해 “민주화 운동 및 희생자에 대한 모독과 역사 왜곡, 희화화에 대해 발본색원하려는 대통령의 평소 철학과 의지가 반영된 것”이라고 밝혔다.
스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’ 마케팅을 진행해 이 대통령으로부터 강한 비난을 받고 정용진 신세계그룹 회장이 직접 사과하기도 했다.
세줄 요약
- 무신사 광고, 민주화운동 조롱 논란 재점화
- 이 대통령, 역사 왜곡·희화화 강하게 비판
- 스타벅스 탱크데이 이어 유통업계 도마
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