스타벅스 이어 무신사…이 대통령 “사람의 탈을 쓰고 이럴 수 있나”

무신사, 2019년 민주항쟁 조롱 광고 논란

이미지 확대 이 대통령, 무신사 비판 이재명 대통령이 20일 엑스(X) 계정에 2019년 무신사의 민주 항쟁 조롱 광고를 비판했다.

이 대통령 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 이 대통령, 무신사 비판 이재명 대통령이 20일 엑스(X) 계정에 2019년 무신사의 민주 항쟁 조롱 광고를 비판했다.

이 대통령 엑스 캡처

세줄 요약 이재명 대통령이 무신사의 2019년 광고와 스타벅스의 ‘탱크데이’ 마케팅을 잇따라 비판했다. 민주화운동 희생자와 6월 항쟁을 모욕하고 조롱한 표현이라며 사실 여부를 확인해 달라고 했고, 청와대는 역사 왜곡과 희화화에 대한 발본색원 의지를 반영한 것이라고 설명했다. 무신사 광고, 민주화운동 조롱 논란 재점화

이 대통령, 역사 왜곡·희화화 강하게 비판

스타벅스 탱크데이 이어 유통업계 도마

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이재명 대통령이 스타벅스의 ‘탱크데이’에 이어 무신사의 민주화운동을 조롱한 광고에 대해 직접 비판했다.이 대통령은 20일 엑스(X)에 2019년 7월 무신사가 광고했던 사진을 공유하며 “박종철 열사 고문치사사건, 그로 시발된 6월 민주항쟁을 모욕하고 조롱하는 광고”라고 지적했다. 이어 “제보받은 것인데 진짜인지 확인해봐야겠다. 여러분도 함께 확인해 봐주십시오”라고 썼다.이 대통령은 “사실이 아니길 바라지만, 사실이라면 참으로 심각한 문제”라며 “돈이 마귀라지만 사람의 탈을 쓰고 이럴 수가 있을까요”라고 비판했다.당시 무신사는 건조가 잘 되는 양말을 홍보하며 ‘속건성 책상을 탁쳤더니 억하고 말라서’라는 홍보 문구를 써서 논란이 됐다. 무신사는 논란이 되자 해당 광고를 온라인에서 삭제하고 사과문을 게시했으며 박종철기념사업회에 사과한 바 있다.청와대는 이 대통령의 지적에 대해 “민주화 운동 및 희생자에 대한 모독과 역사 왜곡, 희화화에 대해 발본색원하려는 대통령의 평소 철학과 의지가 반영된 것”이라고 밝혔다.스타벅스코리아는 5·18 민주화운동 기념일인 지난 18일 ‘탱크데이’ 마케팅을 진행해 이 대통령으로부터 강한 비난을 받고 정용진 신세계그룹 회장이 직접 사과하기도 했다.