與, 김용남 ‘폭행 의혹’에 “아니고 말고식 네거티브 지양해야”

김용남, 부인 후 재차 입장문 통해 사과

김상욱 “가세연이 또 가세연… 엄정 대응”

이미지 확대 더불어민주당 선거대책위원회 공보단장을 맡고 있는 강준현 더불어민주당 수석대변인이 19일 국회에서 진행된 6.3 전국지방선거 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 더불어민주당 선거대책위원회 공보단장을 맡고 있는 강준현 더불어민주당 수석대변인이 19일 국회에서 진행된 6.3 전국지방선거 현안 관련 기자간담회에서 발언하고 있다. 뉴시스

세줄 요약 민주당은 경기 평택을 재선거에 출마한 김용남 후보의 보좌진 폭행 의혹과 관련해, 후보 등록 뒤 제기된 의혹을 두고 ‘아니고 말고식’ 네거티브는 지양해야 한다고 했다. 김 후보는 과장된 측면이 있다며 일부 사실은 인정했다. 김용남 폭행 의혹에 민주당 네거티브 자제 촉구

후보 등록 뒤 제기된 의혹, 시민 판단 강조

김용남은 과장된 측면 있다며 일부 해명

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더불어민주당은 19일 경기 평택을 국회의원 재선거에 출마한 김용남 후보의 ‘보좌진 폭행 의혹’ 제기에 “아니고 말고 식의 네거티브는 지양해야 한다”고 밝혔다.강준현 민주당 수석대변인은 국회에서 기자들을 만나 “후보 검증 단계에서 이런 의혹들이 나오면 충분히 검토하고 윤리감찰단이나 여러 기구들이 충분히 검토할 수 있지만, 이미 후보 등록이 된 상황이라서 시민들이 판단해 주셔야 한다”고 밝혔다.앞서 후보 등록이 끝난 뒤 김 후보가 과거 새누리당 초선 의원 시절 의원실 소속 5급 비서관에게 폭행과 폭언을 했다는 의혹이 제기됐다.이에 김 후보는 SBS 라디오에 출연해 “사실관계에 관련해서는 다소 과장된 측면이 있어 보인다”라며 “잠깐 화를 낸 건 틀림없는 사실 같지만, 그걸 폭행했다고 표현하는 건 다소 사실관계에 차이가 있다”고 해명했다.김 후보는 또 입장문에서도 “(함께 일했던 비서관이) 저의 거친 언행과 거친 태도로 인해 마음에 깊은 상처를 입고 여의도를 떠나야 했던 아픔을 무거운 후회와 책임감으로 통감하고 있다”며 “상처를 입은 이에게 더 일찍 다가가 용서를 구하지 못했던 제 자신을 깊이 반성한다”고 했다.이런 가운데 강 수석대변인은 유튜브 채널 ‘가로세로연구소’가 김상욱 민주당 울산시장 후보의 ‘원정 성매매’ 의혹을 제기한 데 대해선 “당에서 모든 상황을 살피고 있다”며 “김상욱 후보가 분명히 허위사실이고 법적대응을 하겠다고 했으니 지켜봐 달라”고 말했다.김상욱 후보는 전날 페이스북에 “가세연이 또 가세연했다는 생각”이라며 “웃어넘기려다, 이건 웃어넘길 일은 아닌 것 같아, 엄정 법적 대응한다. 수사 과정에서 사주한 세력까지 모두 밝혀지기를 간절히 희망한다”고 적었다.