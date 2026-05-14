외교부 고위당국자 “나무호 공격, 이란 외 가능성 크지 않아…확인 시 응분의 공세”

세줄 요약 정부가 HMM 나무호 피격 사건의 배후로 이란 가능성을 우선 두고 조사하고 있다. 외교부는 다른 주체의 공격 가능성은 크지 않다고 보면서도, 잔해 분석과 증거 확보가 먼저라고 밝혔다. 확인이 끝나면 이란에 외교적 공세를 하겠다는 입장이다. 이란 배후 가능성 우선 검토

잔해 분석·증거 확보에 집중

확인 뒤 외교적 공세 예고

이미지 확대 두바이로 예인된 나무호 화재 원인 조사 개시 지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다.

두바이 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 두바이로 예인된 나무호 화재 원인 조사 개시 지난 8일(현지시간) 벌크 화물선 HMM 나무호가 아랍에미리트(UAE) 두바이항의 수리조선소 ‘드라이 독스 월드 두바이’에 접안해 있다. HMM과 주두바이 총영사관 등에 따르면 정부 조사단은 HMM 나무호에 승선해 본격적인 화재 원인 조사에 들어갔다.

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HMM 나무호 피격 사건과 관련해 정부가 공격 주체가 이란일 가능성을 우선순위에 두고 관련 증거를 확보하는 데 주력하고 있다.외교부 고위 당국자는 14일 기자들과 만나 “이란 이외에 다른 주체에 의한 공격 가능성은 상식적으로 크지 않다”며 “근처에 해적이 있던 것도 아니다”고 말했다.앞서 정부는 지난 10일 사이트 쿠제치 주한이란대사를 외교부 청사로 불러 1차 조사 결과를 공유했다. 쿠제치 대사는 “본국에 보고하겠다”고 한 뒤 아직 이란 측의 움직임은 없는 상황이다.이 당국자는 “(나무호 포함 호르무즈 해협에서 발생한) 34건의 공격에 대해 사과하거나 인정할 가능성은 현재로서는 크지 않다”며 “그러나 조금 더 조사해서 증거를 제시하면 어떤 형태로든지 이란 측의 적절한 반응이 있을 것”이라고 말했다.이어 “정확한 증거 없이 우리가 이란에 ‘이란밖에 없다’고 말할 수는 없지 않나”라며 “확인이 다 되면 공격 주체에 대한 응분의 외교적 공세를 해야 할 것”이라고 강조했다.정부는 현재 나무호를 피격한 비행체의 잔해를 수거한 뒤 아랍에미리트(UAE) 대사관으로 옮겨 조사하고 있다. 국방부는 이날 기술분석팀을 두바이에 파견했다. 현재 비행체의 정체를 두고 자폭 드론 또는 대함 순항미사일 가능성이 거론되고 있다.이 당국자는 “지금 현재로서는 정말 모른다”며 “아직 섣부른 판단을 하기에는 너무나 조심스러운 상황”이라고 말했다.