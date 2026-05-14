유승민 “보수 미래 위해 응원”…오세훈 “천군만마 이상”

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유승민 “보수 미래 위해 응원”…오세훈 “천군만마 이상”

박효준 기자
입력 2026-05-14 12:06
수정 2026-05-14 12:06
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오세훈, 선거캠프서 유승민 접견
유승민, 21일 오세훈 출정식 참석 약속
오 “당 어려운 상황, 유승민 도움 절실”
유 “본색 드러내는 정부, 오세훈이 견제”

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오세훈 국민의힘 6·3지방선거 서울시장 후보가 14일 서울 종로구 관철동 캠프 사무실에서 유승민 전 의원과 만나고 있다. 연합뉴스
오세훈 국민의힘 6·3지방선거 서울시장 후보가 14일 서울 종로구 관철동 캠프 사무실에서 유승민 전 의원과 만나고 있다. 연합뉴스


오세훈 국민의힘 6·3 지방선거 서울시장 후보가 14일 유승민 전 국민의힘 의원을 접견했다. 유 전 의원은 “오 후보가 서울을 지키는 게 서울 시민을 위해서, 당을 위해서, 보수의 미래를 위해서도 정말 중요하다”며 지원했다. 유 전 의원은 21일 지방선거 공식 선거 운동이 시작할 때 오 후보의 출정식에 참여하고 유세 지원에도 나서겠다고 약속했다.

유 전 의원은 이날 서울 종로구 관철동에 있는 오 후보의 캠프를 방문해 “당이 굉장히 어려운데 (오 후보가) 당의 변화와 혁신을 위해서 여러 말과 행동하는 걸 지켜보면서 응원하고 있다”고 했다 그러면서 “이재명 정부가 본색을 드러내는 시점인 것 같다. 부동산 문제도 국민 배당금 문제도 금리도 이상한 얘기를 한다”며 “오 후보가 서울시장이 돼서 국무회의 들어가면 견제 역할을 할 수 있을 것”이라고 했다.

이어 “당이 잘못한 게 많은데 저나 오 후보나 뉘우치고 반성하는 부분이 있기 때문에, 서울 시민께서 경험과 능력이 완전히 검증된 오 후보를 선택해 주시면 좋겠다”고 호소했다. ‘중부담-중복지’, 공정소득 등을 주장했던 유 전 의원은 “서울시의 디딤돌 소득 실험을 중요하게 봤다”며 “어려운 분들 위한 복지를 우리 보수가 정말 유능하게 할 수 있다”고 말했다.

이들은 2021년 4·7 서울시장 보궐선거 공식 선거운동 첫날에 유 전 의원이 남대문 시장에서 오 후보를 지원했던 일화도 얘기했다. 유 전 의원은 “굉장히 어려운 선거였는데 오세훈 승리를 출발점으로 해서, 젊은 당대표를 뽑고 대선에서 이길 수 있었다”며 “그걸 잘 살릴 수 없던 게 아쉽다”고 했다. 그는 당에 대한 평가는 자제했다.

오 후보는 유 전 의원을 만나 “그저 고맙다”며 “도와주실 선배가 있다는 게 저에게는 천군만마 이상”이라고 했다.

오 후보는 이날 오전 서울 중구 서울시청 앞에서 대국민호소 기자회견 후 기자들과 만나 유 전 의원을 만나는 이유에 대해 “당이 많이 어렵다. 여당에 지지 의사를 표하는 시민이 정권 견제에 힘 보태겠다는 숫자보다 많다”며 “어려운 상황, 기울어진 상황 속에서 뜻을 같이하는 분과 힘을 모으는 게 절실해 유 전 의원에게 간곡히 부탁드렸다”고 설명했다.

아이수루 서울시의원, 몽골 항올구의회 대표단과 문화·교육 협력 논의... “다양성은 도시 성장의 경쟁력”

서울시의회 아이수루 의원(문화체육관광위원회 부위원장)은 13일 서울시의회 본회의장에서 몽골 울란바토르시 항올구의회 대표단(Representative of the Khan-Uul District Citizens’ Representative Khural)과 면담을 갖고, 문화·교육 분야 협력과 지방외교 활성화 방안에 대해 의견을 나눴다. 특히 몽골의 수도인 울란바토르시 항올(Khan-Uul)구는 면적 503㎢, 약 32만명(2026년 기준)의 인구를 보유한 지역으로 신도시 및 공항 등 산업시설 밀집 지역이자 울란바토르 내에서도 신흥 주거지역으로 빠르게 성장하고 있는 곳이다. 몽골 항올구의회는 이미 서울 강남구·광진구, 부산 해운대구, 경남 함안군, 울산 남구 등 국내 주요 지자체와 자매우호 결연을 맺고 활발한 교류를 이어오고 있는 핵심 파트너다. 이날 방문한 6명의 대표단은 서울시의회의 선진 의정 운영 시스템과 문화·교육 정책, 도시 발전 사례를 직접 살피며 양 도시 간 실질적인 협력 가능성을 타진했다. 아이수루 의원은 환영 인사를 통해 “대한민국과 몽골은 오랜 우정과 협력의 역사를 이어온 중요한 동반자”라며 “몽골과 한국은 오래전부터 이어져 온 깊은 관계
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이어 “이날 이후부터 당분간 민주당이 아닌 모든 정파와 손을 잡고 마음을 모으는 노력을 기울여 나가겠다”며 “유 전 의원이 계속적인 도움을 주겠다는 의지를 말해줘 참으로 힘이 난다”고 했다.
박효준 기자
세줄 요약
  • 유승민, 오세훈 서울시장 후보 공개 지원
  • 보수 미래와 서울 수성 중요성 강조
  • 출정식·유세 참여 약속, 오 후보 감사
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