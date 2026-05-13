미국과 투자 협력·중국과 관계 복원… 李대통령 ‘실용외교’

미중 정상회담 하루 앞두고 베선트·허리펑과 연쇄 접견

이미지 확대 13일 오전 인천국제공항 제1터미널에 도착한 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 모습. 베선트 장관은 이날 각각 이 대통령과 허리펑 부총리를 만났다.

뉴스1 닫기 이미지 확대 보기 13일 오전 인천국제공항 제1터미널에 도착한 스콧 베선트 미국 재무부 장관의 모습. 베선트 장관은 이날 각각 이 대통령과 허리펑 부총리를 만났다.

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이미지 확대 이재명 대통령이 13일 청와대에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견하고 있다.

청와대 제공 닫기 이미지 확대 보기 이재명 대통령이 13일 청와대에서 허리펑 중국 국무원 부총리를 접견하고 있다.

청와대 제공

세줄 요약 이재명 대통령이 베선트 미 재무장관을 만나 한미 전략적 투자와 경제 협력 확대 의지를 밝히고, 첫 대미 투자 사업을 앞둔 신뢰를 확인했다. 이어 허리펑 중국 부총리와는 미중 안정과 한중 관계 복원을 강조하며 실용외교를 부각했다. 한미 전략투자 협력 강화 요청

첫 대미 투자 사업 앞두고 신뢰 확인

허리펑 면담서 미중 안정과 한중 복원 강조

2026-05-14 4면

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이재명 대통령은 13일 청와대에서 스콧 베선트 미국 재무부 장관을 만나 “한미 전략적 투자가 한미 간의 굳건한 신뢰를 바탕으로 경제 전략 분야에서 전방위적인 협력 강화로 이어져 양국 모두에 이익이 되는 계기가 될 수 있도록 해 달라”고 말했다. 이 대통령이 한미 관세 협상에 따른 첫 대미 투자 사업 발표를 앞두고 미국과의 협력 의지를 재확인한 것으로 풀이된다.이 대통령은 한국에서 열리는 미중 정상회담 사전 협의를 앞두고 방한한 베선트 장관과의 면담 자리에서 “최근 불확실성이 확대된 상황에서도 한미 양국 경제가 안정적인 모습을 보이고 있으며, 긍정적인 흐름을 이어 나갈 수 있도록 양국이 긴밀히 소통하면서 경제협력 관계를 더욱 강화해야 한다”고 말했다고 강유정 청와대 수석대변인이 전했다.특히 이 대통령은 관세 후속 조치 관련 한미 전략적 투자를 언급하면서 미국과 협력하겠다는 뜻을 재차 내보였다. 이 대통령은 “2026년 G20(주요 20개국) 의장국인 미국의 관심 문제에 대해서도 적극 협조하겠다”고 말했다. 첫 대미 투자 1호 사업은 다음달 18일 대미투자특별법 발효 이후 한미전략투자공사가 출범하고 난 뒤 발표될 것으로 보인다.베선트 장관은 한미 협력에 대한 이 대통령의 의견에 공감했다고 강 수석대변인이 전했다. 베선트 장관은 “향후 양국이 긴밀하게 협력해 나갈 필요가 있으며, 중동전쟁 등 어려운 상황 속에서도 한국은 이 대통령의 리더십으로 성장률과 주가 등이 다른 나라에 비해 놀라운 성과를 보여 주고 있다”는 평가를 했다고 한다.이 대통령은 마찬가지로 베선트 장관에 앞서 방한한 허리펑 중국 국무원 부총리와 만나 “미중 양국이 안정적인 관계를 발전시켜 나가는 것이 우리나라를 포함한 전 세계 국가들의 발전과 번영에 큰 도움이 될 것”이라고 말했다. 이어 “협상이 순조롭게 이뤄지도록 우리 정부 차원에서 최선을 다해 지원할 것”이라고 덧붙였다. 이 대통령은 지난해와 올해 이뤄진 상호 국빈 방문에 대해 “한중 관계를 전면적으로 복원한 것”이라고 평가했다. 이어 “우리의 국익 중심 실용외교의 중요한 성과”라며 “시대 변화에 발맞춰 양국 국민의 민생에 기여하는 방향으로 협력을 더욱 확대해 나가자”고 밝혔다.﻿